A világ legszexibb röplabdázónőjének tartott Kayla Simmonstól nem áll távol, hogy lenge öltözetű képeket osszon meg magáról, és ezúttal is meglehetősen merész képeket tett közzé a közösségi oldalán. A szőke szépség egy zsiráf mintás bikiniben fotózta le magát a tükör előtt, de nem igazán sikerült teljesen eltakarni a hatalmas melleit – igaz, valószínűleg nem is ez volt a cél. A szűk fürdőruha felsőben gyakorlatilag alul-felül megvillantotta a keblét, a látvánnyal pedig sokat nem is tudtak betelni. A kép már több mint 30 ezer kedvelést kapott.

A 28 éves egykori röplabdázó a Marshall Egyetem csapatában szerepelt, majd influenszerként kihasználta a közösségi média előnyeit és modellkedésbe kezdett.

Simmons korábban azt nyilatkozta, főiskolás évei során úgy érezte, kisebb mellekkel kevesebb problémája lenne, gigantikus keblei ugyanis akadályozták a sportolásban. A dögös bombázó azért talán nem bánja, hogy ilyen adottságokkal áldotta meg a sors, hiszen az Instagramon már 1 millió követővel rendelkezik, rajongói megőrülnek a szexi fotóiért, melyekkel gyakran megörvendezteti őket. Íme, egy összeállítás a legjobb képeiből.