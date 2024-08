Hihetetlen bravúr: a 18 éves magyar lány a döntőért küzdhet!

A tekvondós Márton Viviana kiélezett mérkőzésen 2-1-re nyert az amerikai Kristina Teachout ellen ezzel bejutott az elődöntőbe a párizsi olimpia 67 kilogrammos súlycsoportjában.

Az UTE 18 éves versenyzője első mérkőzésén, a nyolcaddöntőben a három éve Tokióban és 2016-ban Rio De Janeiróban egyaránt bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbit három menetben győzte le, a nyolc között pedig a vele egyidős amerikai Kristina Teachouttal került szembe, aki a franciák háromszoros világbajnoka, Magda Wiet-Hénin felett diadalmaskodott meglepetésre.

Mindkét versenyző nagy elánnal kezdett, az első pontokat egy perc után a magyar tinédzser kapta egy testre rúgásért (2-0), majd egy intéssel növelte előnyét. Az amerikai ugyanezzel a "kombinációval" gyorsan egyenlített, Mártont pedig kétszer is megintették (3-5). Egy másodperccel a vége előtt mindketten fejrúgással próbálkoztak, ritkán látható módon mindkét kispadról érkezett a challenge, a visszajátszások után mindkettőt megadták, így 8-6-tal az amerikai vitte el az első menetet.

A másodikat egy pontos fejrúgással kezdte Márton, riválisát még meg is intették (4-0). A magyar kispad újra felmutatta a piros kártyát, és ezúttal is jól látták a fejrúgást (7-1). Az amerikai lábbal szintét fejet talált (7-4), de Márton öt másodperc múlva válaszolt (10-4). A rivális egy testre mért rúgással zárkózott fel (10-6). majd egy intéssel még közelebb került (10-7). A hajrában még egyszer betalált az amerikai, de 10-9-cel így is Mártoné lett a menet.

Márton Viviana készülhet az elődöntőre

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A mindent eldöntő harmadik felvonásban a játékvezető hét másodperc után megintette Mártont (0-1), aki egy testre rúgással fordított (2-1). Az amerikai intést kapott (3-1), majd Márton hevesen jelzett edzőjének, hogy kérje a videós segítséget, amely "bizonyította" a fejrúgást (6-1). Jött az adok-kapok, az amerikai pörögve testre (6-5), a magyar fejre talált, ellenfele pedig még intést is kapott (10-5). Fél perccel a vége előtt Márton és az amerikai testre rúgott(12-7). A hajrában mindkét oldalon intések voltak (13-9), majd Márton egy gyönyörű fejrúgással eldöntötte a párharcot, amelyet 16-10-zel zárt le.