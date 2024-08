Történelmi siker: a vitorlázó Vadnai Jonatán negyedik az olimpián

Vadnai Jonatán pontszerző a párizsi olimpián! Az Európa-bajnoki ezüstérmes vitorlázó élete első olimpiáján végig rendkívül magabiztosan és stabilan versenyzett. Nyolc futam után a hatodik helyen jutott be a szerdai éremfutamba, ahol a több mint 40 hajóból álló mezőny 10 legjobbja csatázhatott egymással a dupla pontokért. Ahogy az várható volt, gyenge szélben kezdődött a verseny, ehhez Vadnai Jonatán – például a Balatonon szerzett tapasztalatai segítségével – jól alkalmazkodott, nagyszerűen rajtolt és sokáig az élen haladt. A második pályajel előtt felborult, így visszaesett, de szerencsére nem sokkal később tovább gyengült és fordult a szél, így félbeszakították a versenyt.

Fantasztikus sikert ért el Vadnai Jonatán

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A megismételt futamban ismét igazolta Vadnai Jonatán, hogy kiváló formában van, és ismét ő rajtolt a legjobban, majd végül a harmadik helyen ért célba, ezzel rendkívül szoros versenyben a negyedik lett összetettben.

Vadnai Jonatán negyedik helyezése minden idők harmadik legjobb magyar eredménye a nyári olimpiák vitorlásversenyein. 1980-ban Detre Szabolcs és Detre Zsolt (repülő hollandi) végzett a harmadik helyen, az előző olimpián pedig Berecz Zsombor (finn dingi) nyert ezüstérmet, aki ezúttal – a dél-afrikai Ian Ainslie-vel párban – szövetségi kapitányként segítette a magyar csapatot.

„Egymás után két olimpián bizonyítottuk, hogy a világ legjobbjai közé tartoznak a magyar vitorlázók, ráadásul az ILCA 7, vagyis korábbi nevén a laser hajóosztályban Vadnai Jonatán az első magyar, aki egyáltalán bekerült az éremfutamba. Joni sikere ismét azt üzeni a fiataloknak, az utánpótlás-versenyzőknek, hogy megéri kitartani, keményen dolgozni, mert magyarként is be lehet kerülni a világ élmezőnyébe. Berecz Zsombor tokiói sikere után két és félszeresére ugrott a 18 év alatti sportolók száma a kluboknál. Most itt az újabb példakép! Gratulálok Vadnai Jonatánnak a fantasztikus eredményhez” – nyilatkozta Hoczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.

VADNAI JONATÁN

olimpiai 4. helyezett, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, ifjúsági olimpiai bronzérmes vitorlázó

hajóosztály: ILCA7

született: Veszprém, 1998. március 27.

egyesület: Balatonfüredi Yacht Club

Szövetségi kapitányok: Berecz Zsombor és Ian Ainslie

A magyar vitorlázók korábbi kiemelkedő olimpiai eredményei