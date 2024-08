Újabb fordulat Milák Kristóffal kapcsolatban: visszaéltek a nevével?

Mi is megírtuk, hogy egy Milák Kristóf nevét viselő Facebook-oldal több posztot is kitett a párizsi olimpia kezdete óta, legutóbb éppen Hosszú Katinka nyílt levelét osztotta meg, amiben az úszószövetséget támadta. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Milák jóváhagyásával működik az oldal, de a Magyar Nemzet most arról ír, hogy Miláknak nincs köze ahhoz, hogy az oldalra kikerült Hosszú Katinka nyílt levele.

Milák 100 méter pillangón nyert aranyérmet a párizsi olimpián

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Záporoznak a reakciók a Milák Kristóf nevű Facebook-oldal bejegyzéseire, de egyelőre nem tudni ki vagy mi áll a háttrében. Az oldalt 2017-ben hozták létre, de a párizsi olimpia kezdetéig többnyire inaktív volt, de Milák 200 pillangón megszerzett ezüstérme után feléledt, múlt szerda óta már több mint tíz bejegyzés került fel az oldalra.

Milák lassan egy éve nem nyilatkozott egyetlen sajtóterméknek sem, és a fő közösségi médiás csatornájának számító Instagram-oldalán (swimilak) sem tett közzé saját bejegyzéseket a párizsi olimpia alatt. A Magyar Nemzet reggel még arról írt, hogy Milák tud az oldal létezéséről, őhozzá kötődik, bár személy szerint nem ő teszi közzé a bejegyzéseket rajta, délutánra viszont megérkezett a cáfolat.

Új információ érkezett szerkesztőségünkbe, amely szerint Milák cáfolja azt, hogy az ő jóváhagyásával került volna ki az oldalra az a bejegyzés, amely továbbosztotta Hosszú Katinka hétfőn közzétett nyílt levelét

- írja a Magyar Nemzet. Mivel a bejegyzés megtalálható még az oldalon, arra következtetnek, hogy ha az oldal valamilyen formában kötődött, kötődik is Milák Kristófhoz, jelenleg elképzelhető, hogy visszaélnek a nevével.