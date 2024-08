Újra úszik az ezüstérmes Milák Kristóf és az olimpiai aranyérmes Kós Hubert

A XXXIII. nyári olimpia hetedik versenynapján is rengeteg magyar sportolóért szoríthatunk. A 200 méter pillangón ezüstérmes Milák Kristóf 100 méteren is megkezdi szereplését, míg a 200 méter háton aranyérmes Kós Hubert 100 méter pillangón is próbára teszi magát. Reggel a férfi kézilabda-válogatott indítja a napot a Dánia elleni meccsel, délután pedig a magyar férfi párbajtőrcsapat az elődöntőért lép pástra a párizsi olimpia pénteki versenynapján. Az estét a női vízilabda-válogatott zárja, amely a kínai csapattal találkozik.

A férfi kézilabda-válogatott szerdán két másodperccel a vége előtt kapott góllal sokkoló vereséget szenvedett Norvégiától (25-26), így 1/2-re rontotta győzelmi mérlegét. Mivel a hatos csoportból az első négy jut a negyeddöntőbe, Chema Rodríguez szövetségi kapitány legénysége nehéz helyzetben van, mert vagy péntek reggel kell megvernie a világbajnok Dániát, vagy vasárnap kell legyőznie a címvédő és Európa-bajnok házigazdákat a továbbjutás érdekében. A férfi kéziválogatott drámai vereséget szenvedett Norvégiától

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo A Chateauroux-i Lőtéren a női sportpisztoly alapversenyére kerül sor, amelyben a tavalyi világbajnokságon légpisztolyban negyedik Fábián Sára Ráhel, valamint a vasárnap légpisztolyban olimpiai nyolcadik Major Veronika lép lőállásba.



A párizsi olimpia hetedik versenynapján az atlétikai viadaloknak otthont adó Stade de France-ban is beindul a nagyüzem, a nyitányon öt magyar lesz érdekelt. A férfi kalapácsvetés selejtezőjében a kétszeres világbajnoki harmadik Halász Bence mellett az eddig csak korosztályos szinten vitézkedő Varga Donát és Rába Dániel lép dobókörbe. A női 100 méteres síkfutás előfutamában az országos csúcstartó és a júliusi Gyulai Memorialon 200 méteren ötödik Takács Boglárka próbál szerencsét, míg a női 5000 méter előfutamában Wagner-Gyürkés Viktóriának lehet szurkolni.



Milák szerdán címvédőként második lett a hazai sztár, Léon Marchand mögött a Paris La Défense Aréna medencéjében, másik számában, a 100 méter pillangóban pedig három éve ezüstérmes volt Tokióban az amerikai Caeleb Dressel mögött. A péntek délelőtti előfutamokban a nyolcszoros olimpiai bajnok Dressel mellett ott lesz Kós Hubert is, aki 200 méter háton a legjobb idővel jutott a csütörtök esti fináléba. Medencébe ugrik péntek délelőtt 200 méter vegyesen Sebestyén Dalma és 800 méter gyorson Késely Ajna is. Milák Kristóf ezüstérmes lett 200 pillangón

Fotó: Csudai Sándor - Origo A marseille-i yachtkikötőben további futamokkal folytatja szereplését az ILCA 6 hajóosztályban a világ- és Európa-bajnok Érdi Mária és ILCA 7-ben az Európa-bajnoki ezüstérmes Vadnai Jonatán.



A vívóversenyek látványos helyszínén, a Nagy Palotában a férfi párbajtőrcsapat 13.30 órától Kazahsztánnal küzd majd meg az elődöntőért. Egyéniben vasárnap a világbajnoki címvédő Koch Máté már az első fordulóban, az olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely pedig a nyolcaddöntőben búcsúzott. Az első olimpiáján szereplő Andrásfi Tibor ugyanakkor remek vívással a negyedik helyen zárt.



A női vízilabdázók háromnapos pihenőt követően szállnak ismét medencébe a Vizes Központban, ahol pénteken 20.05-től Kína lesz az ellenfelük a harmadik fordulóban. Mihók Attila és Cseh Sándor szövetségi kapitányok együttese az első körben 10-8-ra kikapott Hollandiától, majd hétfőn 12-7-tel javított Kanada ellen. A magyarok mellett szól, hogy az ázsiai rivális mindhárom eddigi csoportmeccsét elvesztette, ezzel sereghajtó az A jelű ötösben, ahonnan az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe.

KÉZILABDA (South Paris Arena 6) 09:00 – 10:30 férfi selejtezők 4. forduló B csoport: Magyarország - Dánia

SPORTLÖVÉSZET (Châteauroux Shooting Centre) 09:00 – 14:00 női 25 m pisztoly kvalifikáció: Fábián Sára Rahel, Major Veronika ATLÉTIKA (Stade de France) 10:10 férfi kalapácsvetés kvalifikáció A csoport: Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát 10:35 női 100 m selejtező: Takács Boglárka ÚSZÁS (Paris La Defense Arena) 11:00 – 13:00 előfutamok férfi 100 m pillangó Milák Kristóf, Kós Hubert női 200 m vegyes Sebestyén Dalma női 800 m gyors Késely Ajna

ATLÉTIKA (Stade de France) 11:35 férfi kalapácsvetés kvalifikáció B csoport Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát 11:50 női 100 m 1. forduló Takács Boglárka

VITORLÁZÁS (Marseille Marina) 12:00 – 19:00 ILCA 6, ILCA7 futamok (3-4) Érdi Mária, Vadnai Jonatán

VÍVÁS (Grand Palais) 13:30 – 17:30 férfi párbajtőr csapat negyeddöntő: Magyarország - Kazahsztán ATLÉTIKA (Stade de France ) 18:10 női 5000 m: Wagner-Gyürkés Viktória VÍVÁS (Grand PalaisÖ 19:30 – 21:40 férfi párbajtőr csapat bronzmérkőzés, döntő ? magyar csapat VÍZILABDA (Aquatics Centre) 20:05 – 21:30 női csoportmérkőzés: Magyarország - Kína ÚSZÁS (Paris La Defense Arena) 20:39 női 200 m hát döntő ? Szabó-Feltóthy Eszter, Molnár Dóra 21:09 férfi 100 m pillangó elődöntő ? Milák Kristóf, Kós Hubert 21:34 női 200 m vegyes elődöntő ? Sebestyén Dalma

