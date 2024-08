A US Open második fordulójára sem mérséklődött a kánikulai hőség New Yorkban, így nap mint nap akad legalább egy játékos, akinek a szervezete besokall a még este is 30 fok fölötti melegtől.

A legutóbbi pórul járt játékos, az argentin Tomás Martín Etcheverry, aki honfitársával, Francisco Cerúndolóval került össze a második körben. A két argentin maratoni csatát vívott, amelynek az ötödik szettjében Cerúndolo egy adogatásánál Etcheverry jelezte, hogy még egy kis időre lenne szüksége. Ki is ment megtörölközni, de az nem segített, a hirtelen feltörő hányás viszont igen.

Etcheverry qui se vomit dessus noooon 😭😭 pic.twitter.com/lu7fzlvRkd — Flubix (@flubixor) August 28, 2024

Az alighanem enyhébb hőgutát kapó Etcheverry végül 6:4, 4:6, 6:4, 1:6, 6:3-ra nyert, így továbbjutott a harmadik fordulóba, ahol a 4. helyen kiemelt német Alexander Zverev lesz az ellenfele.

