Vadnai Jonatán hozta az újabb szenzációs magyar sikert az olimpián

A korábbi Laser hajóosztályban eredetileg kedden tervezték lebonyolítani a tulajdonképpeni döntőt, de megfelelő szél hiányában ez nem sikerült. Az Eb-ezüstérmes Vadnai Jonatán a nyolc selejtező futam után - az utolsó kettőt már itt sem tudták megrendezni - a hatodik helyen áll és van esélye a bronzérem megszerzésére. Teljesítményének értékét növeli, hogy a legjobb tízben egyedüli hajós, aki tenger nélküli országból érkezett.

A szerdára kiírt éremfutamot halasztani kellett az ILCA 7 hajóosztályban, de 15.00 óra előtt nem sokkal elindították a mezőnyt. Az első rajt szabálytalan volt, ezért lefújták a futamot, de Vadnai az első és a második rajtot is remekül kapta el. Az első bóját első helyen kerülte, majd a második bója felé haladva felborult, de gyorsan visszaállította a hajót és folytatta a versenyt, végül a negyedik helyen kerülte a második bóját. Vadnai a harmadik bója közelében a hatodik-hetedik helyen állt, amikor lefújták a futamot és új rajtot rendeltek el a gyenge szél miatt.

16.00 óra után nem sokkal harmadszor is elrajtolt a mezőny, Vadnai pedig a harmadik rajtot is remekül kapta el, az élen haladt egészen az első bójáig, utána pedig növelni is tudta az előnyét, ráadásul az összesítésben előtte álló brit Michael Beckettet és a perui Stefano Peschierát is megbüntették szabálytalan, "pumpálás" miatt.

Vadnai folyamatosan az első háromban haladt a második kerülő után is, majd újra az élre állt, ekkor csak abban kellett bízni, hogy az összesítésben előtte állók jóval mögötte végezzenek, hogy tudjon a hatodik helyről előre lépdelni. A harmadik bójánál a másodikként tudott fordulni, majd a harmadik helyen kerülte meg a negyedik bóját, és a harmadik helyen érkezett be a célba az éremfutmaon, ami az összetettben végül egy negyedik helyezést ért, ami fantasztikus teljesítmény.

