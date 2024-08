Az immár kétszeres olimpiai negyedik Vas Blanka, az SD Worx-Protime 22 esztendős magyar bajnoka a hétfői nyitóetapon úgy lett tizedik, hogy nem is igazán hajrázott, mivel eredetileg csapata sprinterét, Lorena Wiebest segítette volna, aki technikai hiba miatt nem tudott harcolni az elsőségért. Ezúttal a teljesen sík, 77 méter szintemelkedést tartalmazó, és a rövidsége miatt rendkívül intenzív távon is mezőnyhajrá döntött az elsőségről, szökés eltávolodására pedig nem volt esély. A kanyarok miatt technikás sprintbefutóhoz közeledve Vas a felvezetővonatban dolgozott, miközben a mezőny hátulját bukás szakította meg. Vas 800 méterig vitte el az SD Worx sprintvonatát, amely tökéletes felvezetést biztosított Wiebesnek, ám a szembeszélben a mögüle induló holland honfitárs, a sárga trikós Kool meg tudta előzni Wiebest. Harmadikként az ugyancsak holland, friss ötkarikás ezüstérmes Marianne Vos tekert be, aki az olimpia mezőnyversenyében lett második, maga mögé utasítva a dobogóról éppen lecsúszott Vast. A magyar bajnok a 49. pozícióban gurult be a célba, miután elvégezte munkáját a csapatáért.

Vas Kata Blanka nemrég még az olimpián versenyzett

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A délelőtti, Dordrecht és Rotterdam közötti etapot követően délután Rotterdamban 6,3 kilométer hosszú egyéni időfutamot tartottak. Ezt a leggyorsabban az idén Vuelta-győztes Vollering tekerte le, 7:25 perc alatt ért célba. Másodikként az amerikai Chloe Dygert, míg harmadikként a szintén holland Loes Adegeest zárt.

Sikerével Vollering összetettben is átvette a vezetést az eddigi éllovas honfitársától, Charlotte Kooltól, aki 25 másodperces hátránnyal 33. lett. Vas Blanka 34 másodperces hátránnyal végzett a 67. pozícióban, összetettben pedig a 25.-ről a 60. helyre csúszott vissza.

Eredmények:

2. szakasz, Dordrecht-Rotterdam, 69,7 km:

1. Charlotte Kool (holland, dsm-firmenich PostNL) 1:32:49 óra

2. Lorena Wiebes (holland, SD Worx-Protime) azonos idővel

3. Marianne Vos (holland, Visma-Lease a Bike) a. i.

...49. Vas a. i.

3. szakasz, Rotterdam-Rotterdam, egyéni időfutam, 6,3 km:

1. Demi Vollering (holland, SD Worx-Protime) 7:25 perc

2. Chloe Dygert (amerikai, CANYON//SRAM Racing) 5 másodperc hátrány

3. Loes Adegeest (holland, FDJ-SUEZ) azonos idővel

...67. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 34 mp h.