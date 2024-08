Wladár Sándor: Hosszú Katinka engem sz.rjankózik, ezt már nem sokáig nyelem

Még az olimpia ideje alatt tett közzé nyílt levelet a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, amelyben azt állította, hogy a MÚSZ elárulta Milákot azzal, hogy nyilvánosan beszélt a felkészülése kérdéseiről, ezzel hozzásegítve Bob Bowmant, hogy kidolgozza a győztes taktikát 200 pillangón Léon Marchand-nak a győzelemhez. Nem mellesleg lemondásra szólította fel az elnökséget és Wladár Sándor elnököt is, aki hétfőn az olimpiai szereplést is taglalta többedmagával egy sajtótájékoztatón, de a háromszoros olimpiai bajnok levelére is reagált.

Hosszú Katinkára megharagudott Wladár Sándor

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Egy elnöknek, úgy látszik, az is kötelessége, hogy gyalázatot nyeljen. Az olimpiai játékok közepén kijönni egy ilyen acsarkodó nyilatkozattal, az károkat tud okozni a teljes olimpiai csapatban. Minden tiszteletet megérdemel a pályafutása, az eredményei, ugyanakkor el kell mondanom, hogy ő ugyanazt a támogatást megkapta az olimpiai kvalifikáció hiányában is, erről külön hatáskörben döntöttem, így mehetett meleg égövi edzőtáborba is. Azt, hogy engem szarjankózik és mindenféle egyéb üzenetekben kritizál, azt nyelem, de már nem sokáig. Értem, hogy a medencében fantasztikus eredményei voltak, le a kalappal, de azon kívül mint egyesületi vezető eddig nem tett hozzá sokat az eredményekhez

idézi Wladárt a Magyar Nemzet. Az elnök külön kiemelte az Iron Swim egyesület nem ritkán gyenge teljesítményét is.