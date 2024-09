A 18 éves szegedi versenyző korábban arról számolt be, hogy az Arizona State-hez "igazol", de mivel a szakember - aki az olimpiai bajnok Kós Hubert edzője is egyben - a Texashoz szerződött, ezért a magyar versenyzőnek is ez lesz az új állomáshelye, ahogyan azt a közösségi oldalán hétfőn közölte.

Pádár fő számában, 200 méter gyorson nem tudott bizonyítani a párizsi olimpián, mivel az előfutamban rossz rajt miatt kizárták, ugyanakkor a hatodik helyen végző 4x200 méteres gyorsváltó első tagjaként Európa-csúcsot úszott.