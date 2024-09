Díszlépcsőn felérve tizenhat szögletű körfolyosó vezet a tekintélyt parancsoló méretekkel bíró kupolaterembe, mely az Országház legelőször elkészült része, már 1896-ban használatba vették. Abban az évben szerezte meg Hajós Alfréd úszásban Magyarország első olimpiai bajnoki címét Athénban. Sulyok Tamás köztársasági elnök is innen indította a köszöntő beszédét, felelevenítette Hajós visszaemlékezését a történelmi teljesítményre - írja a Magyar Nemzet.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (első sorban, b), mellette Kövér László házelnök (b2) és Orbán Viktor miniszterelnök (b3) a párizsi olimpián és paralimpián kiemelt eredményt elért sportolók és sportszakemberek állami kitüntetéseinek átadásán

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A köztársasági elnök kiemelte: büszkeséget csak az az emberi nagyság ad, amely küzdelemből és becsületből fakad, a mindennapok erőfeszítéseiből és az emberi tartásból. Csak ez a magatartás az, amely például szolgál, amelyet szívesen követünk - hangsúlyozta.

Sulyok Tamás kiemelte: felemelő érzés lehet, hogy egyéni küzdelmünk miatt dicsőítik a magyar hazát. Keveseknek adatik ez meg, történelmünk nagyjain kívül talán csak a bajnokok sajátja - mondta a köztársasági elnök.

Az eseményen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is. Azonban nem minden sportoló tudott személyesen megjelenni, többek között az Egyesült Államokban edző aranyérmes úszó, Kós Hubert és bronzérmes Betlehem Dávid nevében a szülei vették át a kitüntetéseket. Állami elismerésben részesült az amerikai mesteredző, Bob Bowman is, aki Kósból faragott olimpiai bajnok hátúszót, az ő nevében ugyancsak a sportoló édesanyja vette át a díjat. A nyilvánosságot továbbra is kerülő Milák Kristóf nemcsak megjelent az eseményen, hanem az elsők között érkezett - derült ki a Magyar Nemzet beszámolójából.

Állami kitüntetést kaptak a magyar olimpikonok és paralimpikonok

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A köztársasági elnök többek között kiemelte a vívó Gémesi Csanád sportszerű magatartását, miután az olimpiai nyolcaddöntőben 10-9-es hátránynál jelezte a mérkőzésvezetőnek ellenfele találatát. Megemlítette a nyílt vízi úszásban aranyérmes Rasovszky Kristóf és harmadik helyezett Betlehem Dávid megindító örömét egymás sikerének, ahogy azt is, hogy a címvédőként 100 méteres mellúszásban a győzelemről ezúttal mindössze négy századdal lemaradó paralimpikon, Illés Fanni sokaknak példát mutatva az aranyat látta az ezüstben is.

Számos okból jó magyarnak lenni, amit nem kell és nem is lehet megmagyarázni, mert belülről fakad és magától értetődő

– hangsúlyozta Sulyok Tamás.