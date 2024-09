A párosban háromszoros világbajnok és négyszeres Grand Slam-győztes teniszezőnő egyesben a legutóbbi, májusi győzelme óta sorozatban hatszor kapott ki, míg párosban az elmúlt nyolc mérkőzéséből hétszer vereséget szenvedett. Babos Tímea a keddi, thaiföldi búcsút követően teljesen összeomlott.

A teniszező Babos Tímea összeomlott

A közösségi médiában megosztott üzenete mellé Babos egy fényképet is mellékelt, amelyen látszik, hogy a könnyeivel küszködik – vette észre a Bors.

„Meccs után, filter nélkül... ez a valóság, ez van... Nincs mit szépíteni. Ez karrierem egyik legnehezebb időszaka. Nem tudom mi történik, de borzasztóan fájnak a vereségek. Főleg annak fényében, hogy

tudom, hogy megteszek mindent a pályán és a pályán kívül is, edzem rengeteget, átutazom a világot egyedül, és még sorolhatnám, de nincs eredmény...

Van önkritikám, tudom mikor játszom jól/közepesen vagy éppen rosszul. Az elmúlt hetekre még azt sem tudom mondani, hogy rosszul játszottam volna. Voltak hibáim persze, vannak dolgok amiben tudok fejlődni, de ha osztályoznom kellene összességében magamat, 4-est adnék. Ami jónak felel meg... Ehhez képest

az eredmények a béka s*gge alatt vannak, és ez szörnyen fájó és dühítő is egyben.

Persze próbálok nézni előre. Másképp nem lehet. Tudom, hogy ha az egyéniben nem is, de a párosban van bőven keresnivalóm, és ezt be is fogom bizonyítani magamnak. Dolgozni fogok a céljaim elérése érdekében, bíznom kell továbbra is magamban és a játékomban. A munkának mindig megvan az eredménye!" – írta Babos Tímea az Instagram-oldalán.

A korábbi páros világelső Babos jelenleg egyéniben a 279., párosban az 52. helyen áll a világranglistán.

