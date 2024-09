„Most mit fognak mondani, mi lesz a kritika? Eddig azt mondták, hogy nem állok ki fiatal riválisokkal. Az emberek mindig csak dumálnak, de én vagyok a világ legjobb bunyósa.

A tapasztalatom és a tehetségem jelentette a különbséget. Ez a kemény munkáról és az intelligenciáról szól. Nálam minden együtt van, de ha tehetséges vagy, akkor is szükséged van még fegyelemre. Harcosok vagyunk, és soha nem adjuk fel. Most pihenni fogok, aztán eldöntöm, mi lesz a következő lépés.” - számolt be róla a profiboksz.hu.

És hogy ki ellen teszi meg az említett lépést majd Canelo? A meccset követően erről nem beszélt, a gálát megelőzően viszont szó volt róla, nyitott lenne arra, hogy másodszor is kiálljon korábbi legyőzőjével, Dmitry Bivollal, persze csak akkor, ha a kirgiz bunyós októberben győztesen kerül ki a Beterbiev elleni félnehézsúlyú csúcsrangadóból.