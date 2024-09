A 39. Wizz Air Budapest Félmaraton különböző távjaira nevezett külföldiek száma rekordnak számít.

Ez lesz a verseny történetében minden idők legnépesebb nemzetközi mezőnye, magasan túlszárnyalva a 2018-ban 2700 külföldi nevezőt számláló eddigi csúcsot. A külföldi futóturisták jelenléte nem pusztán a verseny rangját emeli, de a főváros és az egész ország imázsára is pozitív hatással van.

"A jövő vasárnapi verseny is bizonyítja, hogy Budapest a futóturisták egyik leginkább kedvelt célpontja Közép-Kelet-Európában. A covidos évek pangása után végre ott folytatjuk, ahol 2019-ben abbahagytuk. Azt is látjuk, hogy a külföldi futók általában nem egyedül utaznak, hanem ismerőseik, családtagjaik is elkísérik őket, így összességében sok ezer látogatót vonz a 39. Wizz Air Budapest Félmaraton Budapestre. Általában 2-4 napot is itt töltenek, azaz több, mint 10000 vendégéjszakát hoznak a fővárosnak. Ez öröm, egyben felelősség is számunkra, hiszen azt szeretnénk, hogy szép emlékekkel távozzanak tőlünk, és másoknak is ajánlják a magyarországi utazást" - mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A 21,1 km-es táv teljesíthető két fős váltóban a Kometa Páros Félmaratonon, illetve három fős váltóban a Xylem Trió Félmaratonon. Ezek mellett rajthoz lehet állni a 10 kilométeres Szimpatika, illetve a 2,3 kilométeres Wizz Air Lágymányos-kör futamon is szeptember 8-án.

A rajt és a cél minden esetben a lágymányosi Pázmány Péter sétányon lesz, a félmaratoni pálya érinti Budapest legszebb részeit, a Duna belvárosi szakaszának mindkét partján. A Budapest Sportiroda arra biztatja a fővárosiakat, hogy minél nagyobb számban látogassanak ki a rakpartokra jövő vasárnap, és szurkoljanak a nemzetközi futókaraván tagjainak, hogy a külföldi résztvevők számára örökké emlékezetes élmény legyen a budapesti látogatás.