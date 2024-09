A korábbi világelső erről a berlini Laver Kupán beszélt, hozzátéve, hogy ez a jövőben rosszabb lehet, ha még több kötelező torna lesz.

Carlos Alcaraz szerint sérülésekkel és motiválatlansággal küzdenek

Carlos Alcaraz: "Meg fog minket ölni"

"Ez valamilyen módon meg fog minket ölni" - fogalmazott Alcaraz, aki idén a Roland Garroson és Wimbledonban is diadalmaskodott,

írja az MTI.

A 21 éves spanyol sztár szerint a sok mérkőzés miatt már most is rengeteg a sérült teniszező, s ő maga is időnként alig érez motivációt.

"Túl sok a torna, túl sűrű a versenynaptár, közel sincs annyi szabadnapunk, amire szükségem lenne. Sokszor éreztem már azt, hogy adott tornára nincs kedvem elmenni, inkább csak pihennék és a családommal lennék"

- fogalmazott ki Alcaraz, aki idén eddig 50 mérkőzést játszott.