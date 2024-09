A párizsi olimpiai és paralimpiai játékok megerősítették az olimpiai mozgalmat, küldetését, értékét és erejét – mondta Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja a Sport.Üzlet.Reggeli powered by Origo Sport című rendezvényen, amely az MBH Bank támogatásával valósult meg.

Az ötkarikás játékokon tízezer-ötszáz atléta vett részt, fele-fele arányban most valósult meg először a nemek közötti egyenlőség. Több mint kétszáz olimpiai küldöttség vett részt úgy, hogy meghatározó országok fenyegettek bojkottal – az orosz és fehérorosz sportolók is részt vehettek, hiszen a teljesítményük határozza meg őket (is).

Jelzésértékű, az is, hogy kilencmillió jegyet adtak el, a közvetítéseket pedig három és félmilliárdan követték összesen.

Fürjes Balázs a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja érdekes előadást tartott

Fotó: Magyar Nemzet/Vémi Zoltán

Fürjes Balázs szerint a hibák abból fakadnak, amikor a politikát és az ideológiát a sport elé helyezték, holott egy olimpia elsősorban a sportról és a versengésről szól, azért, hogy a sportolók életük legjobb teljesítményét nyújthassák. Erre példa egyébként a megnyitóünnepség, amelynek a tartalma is vitát váltott ki. Holott a megnyitó a mindenkori házigazda számára lehetőség, hogy saját értékeit, kultúráját bemutathassa.

Ugyanígy szerinte kétes minőségű vízbe sem lehet küldeni a versenyzőket, szükség lett volna B tervre – emelte ki a Szajna szennyezettsége kapcsán.

Szólt egy lehetséges magyarországi olimpiáról is. Úgy vélte, ennek Budapest lenne a legnagyobb nyertese, hiszen járulékos, egyben hosszú távú beruházásként rendbe tennénk a budapesti közlekedést, beleértve a pályaudvarokat, a közutakat, a HÉV-eket és a villamoshálózatot. A sportlétesítmények pedig már adottak.

A sportsikerek mögött komoly együttműködés áll

A megnyitóbeszédet két kerekasztal-beszélgetés követte. A szponzorációval kapcsolatos beszélgetésen Pataki Piroska, az MBH Bank marketingigazgatója a szponzoráció jelentőségéről szólva elmondta, egyik analógia az elköteleződés, másik pedig a kitartás – az MBH Bank e kettőt képviseli és pont ez a közös nevező a sporttal. Ennek szellemében több sportággal, területtel működnek együtt.