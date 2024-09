A grémiumi tagságra 12 sportág 25 képviselője jelentkezett. A paralimpiai faluban szervezett szavazás múlt hétfőn kezdődött és most csütörtökön zárult, az első hat jutott be, de voltak korlátozások. Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a magyar atléta - aki távolugrásban megvédte címét, 400 méteres síkfutásban pedig ezüstérmet szerzett a párizsi paralimpián -

a hatodik legtöbb voksot gyűjtötte (249), ezzel együtt a sportági korlátozás miatt nem került be a bizottságba.

Egy sportágat csak két ember képviselhet, s Ekler előtt az első és a harmadik helyen is egy atléta végzett. A 353 szavazattal győztes portugál Lenine Cunha történelmet írt azzal, hogy első enyhe értelmi sérültként került be a bizottságba. A voksoláson 1821 szavazatot adtak le. Az új tagokat este, a paralimpia záróünnepségén iktatják be - számolt be az MTI.

Kapcsolódó cikkek: