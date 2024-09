Az olimpiai aranyérem vonzása érezhető az utánpótlás terén?

Röviden: igen. Most az a dolgunk a szövetségben, hogy ezt a vonzást ki tudjuk aknázni, fel tudjuk építeni, ezen is dolgozunk.

A magyar öttusa nem lesz gyengébb az OCR-rel sem

Ez volt az utolsó lovaglós öttusa az olimpiákon. Milyennek látja a sportág jövőjét az akadálysport bekerülésével?

Érzelmi oldalról nagyon sajnálom a lovaglást, mégiscsak lovas nemzet vagyunk, sikeresek is voltunk, és személy szerint is szeretem a lovakat. De menedzseri fejjel kell gondolkoznom, így elfogadtam a döntést. És azt látom, hogy azok, akik most benne vannak itthon a sportágban, folytatni fogják a karrierjüket, és nagyon jól teszik! Véleményem szerint, azok, akik most a válogatottat alkotják, mindannyian 24-25 évesek, azaz

a legjobb korban vannak, és olyan előnyben lesznek a következő négy évben, amit a következő generáció egyelőre nem tud ledolgozni sem vívótudásban, sem a fizikai számokban.

Akik most benne vannak a sportágban, és csak az OCR-be kell beletanulniuk, óriási előnyben lesznek azokkal szemben, akik az OCR-ből érkezve akarnak öttusázóvá válni. Kevésbé várok tehát változást az élmezőnyben.

A 2022-es ankarai világbajnokságon már megismerkedhettek a sportolók az OCR-pályáva

Fotó: Anadolu via AFP

Globálisan előnyére fog válni a sportágváltás?

Voltak kint az olimpián olyanok, akiknek különösen sokat adok a véleményére.

Ők azt mondták, hogy hihetetlen milyen látványos és izgalmas sportág lett az öttusa, ami nem biztos, hogy mindig elmondható volt róla, még ha mindig is egy nagyon színes sport volt, főleg a lovaglással. De ez az aréna jelleg, a felgyorsított lebonyolítás, és a lovaglást leváltó akadálysport együtt biztos, hogy nyerő párosítás lesz, legalábbis én annak gondolom.

Az akadálysport tévés változatai világszerte top nézettséget hoznak. Szerintem látványban és nézettségben is előre fog lépni az öttusa. Az, hogy egy a lovasok helyett egy új sportág képviselőit kell megismernünk, pedig csak egy plusz kihívást jelent.