A háromszoros olimpiai bajnok sportoló az alábbi szöveggel töltött fel néhány képet a "Túl az úszáson" című előadásáról:

"Óriási élmény volt a TEDxUdvarhelyen előadást tartani! Köszönöm a közönségnek a figyelmet és a rengeteg tapsot hamarosan fent lesz YouTube-on "

A kisgyermekes édesanya a Dancing with the Stars ötödik évadjában is ott lesz majd október végén. Hosszú Katinka profi táncpartnere Suti András lesz, aki a latin-amerikai táncok professzionális kategóriájának magyar bajnoka.