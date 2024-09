Sikert sikerre halmoz mostanában ifj. Sárközi Richárd Európa golfpályáin. Ahány világranglista pontot érő versenyen csak el tud indulni, azon mind ott van, bár egyelőre amatőr státuszban.

"Mindig van hova fejlődni, de most mondhatom, hogy kicsit büszke vagyok magamra. Elég kritikusan állok a saját teljesítményemhez, a junior nyílt bajnokság után viszont realizáltam a dolgokat. Ebben az évben eddig már hét világranglista-versenyt megnyertem, ez a junior nyílt pedig feltette az i-re a pontot.

Főleg úgy, hogy az utolsó lehetőségem volt junior bajnoknak lenni, mivel jövőre már nem vehetek részt ezen a versenyen.

Nagyon nagy hajrában meg is tudtam szerezni a bajnoki címet” – büszkélkedik a magyar tehetség, aki olyan eredményesen golfozik mostanában, hogy a hendikepje szó szerint eltűnt. Most olyan -2, -3 környékére esik a score átlaga, vagyis indulhatna profiként, ami azt jelenti, hogy az eredményei után pénzt is kaphatna, mégsem teszi.

Mi az a hendikep, azaz hcp? A játékoshendikep (player handicap) a golfjátékos potenciális eredményességét kifejező szám, amelynek nagysága fordítottan arányos a játékos képességével. Az eredményesebb játékosoknak kisebb értékű, a gyengébb játékosoknak pedig nagyobb értékű a hendikepszáma. A játékoshendikep teszi lehetővé, hogy a játékosok tájékozódjanak egymás képességéről, és az egymás elleni játékban az önmagukhoz mért eredményességet a játék során egymással összevessék. A játékoshendikep alsó értéke negatív szám, a felső érték pedig általában plusz 54-ig terjed. A játékos hendikepszámítása a játék során elért eredményből – Paarhoz viszonyított eltérésből – és a pálya hendikepértékéből kalkulálható, amely kalkulációhoz számtalan segédprogram ad lehetőséget, illetve a Magyar Golf Szövetség a versenyen részt vevő játékosok eredményeinek alapján kiszámolja, és a játékosok számára elérhetővé teszi a játékosok hendikepjét.

Forrás: Wikipédia

Idén még talán négy, de három világranglista-verseny biztosan vár rám, illetve a PRO Golf Tour selejtezőjére is elmegyek. Mivel úgy érzem, hogy még nincs elég, több rutinra van szükségem, ezért ezen a profi versenysorozaton még amatőrként indulok a profik között”

- teszi hozzá, majd arról beszél, hogy a PGA Tourba vagy a profi világranglista helyezések alapján kerülnek be a játékosok, vagy külön kvalifikációk során. Azok közül, akik már a European Touron az élbolyban játszanak, a legtöbb részt vesz a világ leghíresebb versenysorozata, a PGA Tour versenyein is.

A PGA Tour egy nagy álom nekem. Ez még nem, de ha minden úgy alakul és a játékom is összeáll, akkor szerintem a Challenge Tour reális lehet jövőre”

- mondja a sportoló, aki a Németországban golfozó Verpeléti Richárddal is szokott edzeni, de mostanában inkább az édesapja foglalkozik vele, ahogy azt már megszoktuk. Idősebb Sárközi Richárd profi golfozó és egyben az ország egyik leghatékonyabb golfedzője, akinek számtalan tanítványa ért el sikereket amatőrként ebben a sportágban.