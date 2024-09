Hétfőn a látványos LED's Run fényfutáson néhány órára már birtokba vehették a sportolni vágyók a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság helyszínét, szombaton pedig a #BeActive Night sportfesztiválon este hattól egészen éjfélig tartanak az ingyenes, regisztrációhoz kötött családi programok a Nemzeti Atlétikai Központban.

A #BeActive Night a mozgás ünnepe lesz. A szervezők már a Duna partján elterülő monumentális sportlétesítmény megközelítését is sportos élménnyé teszik: 18.00 órától, folyamatos rajtoltatással 1,5 km-es közös befutást indítanak a Boráros tértől a helyszínig.

Különleges sportfsztivál várja az érdeklődöket a Nemzeti Atlétikai Központban

Fotó: Best Ever

Extra programok sora várja az érdeklődőket: azok, akik az atlétikát választják, pontosan ott mozoghatnak, ahol a világ legjobb versenyzői küzdöttek tavaly nyáron az atlétikai vb-n.

A különböző atlétikai számokhoz profi oktatók és sztársportolók, köztük a paralimpiai bajnok Ekler Luca és a világbajnoki negyedik Krizsán Xénia adnak útmutatást.

A NAK újonnan kialakított ’kondi-szigetein’ erősítő gépekkel és saját testsúllyal is indulnak workout edzések képzett fitnesz szakemberek segítségével, de különböző harcművészeti ágakat is ki lehet próbálni, többek között Muay Thai, Brazil Jiu Jitsu, Kung Fu, Aikido Kick Boksz edzésen is részt lehet venni.

Éjfélig majdnem minden órában más és más jóga típussal - a Himalájai- és Ayurvédikustól egészen a Hatha jógáig - lehet megismerkedni a Magyar Jógaoktatók Szövetségének vezetésével, valamint szárazföldi evezés, nordic walking, korfball, lábtenisz és petanque, sőt, még sakk is lesz az egész estés mozgásfesztivál programjai között.

Az aktív programok mellett ingyenes életmód és sport tanácsadás, valamint a rendezvény fenntarthatósági partnerének, a Zöldövezet Társulásnak standja is várja az érdeklődőket.