Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó testvérpár, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022-ben, a pekingi téli olimpia után döntött úgy, hogy kínai színekben folytatják a pályafutásukat. Ennek ellenére továbbra is több dolog köti a Liu testvéreket Magyarországhoz, mások mellett a felsőoktatási képzést is Debrecenben végezték el, a Debreceni Egyetem Főnix Arénában megrendezett tanévnyitóján pedig át is vehették a diplomájukat a szak elvégzéséért.

A Liu testvérek (Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor) 2022 vége óta versenyeznek kínai színekben

A Liu testvérek a jövőjükről is beszéltek a diploma átvétele után

„Remek érzés, hogy megszereztük a diplománkat, nagyon élveztem a Debreceni Egyetem képzését, a tanárainknak pedig külön köszönet ezért a mérföldkőért. Jó lehetőségnek tűnt anno Debrecen, korábban sokat jártunk ide versenyekre és tréningezni, már akkor is jól éreztük magunkat. Éltünk a lehetőséggel, nagyon jó döntésnek bizonyult utólag – mondta a haon.hu-nak Liu Shaolin Sándor, aki elmondta, nem volt egyszerű az élsportot összekötni a tanulással, de Kínában minden társuk felsőoktatási tanulmányokat végez, így ők sem voltak kivételek ez alól. – Most egy hatórás időeltolódásban élünk, de így is sikerült mindent egyeztetnünk. Amikor Debrecenben vagyunk, vannak különóráink, bejárunk az egyetemre. Úgy érzem, hogy egy cég esetében a marketing a leggyorsabban fejlődő ágazat, ezt tartottam a legizgalmasabbnak.

A jövőben még néhány évet tanulni fogok a Debreceni Egyetemen,

ennek nagyon örülök és remélem, a jövőben fogjuk tudni alkalmazni a sport utáni években is."

Két évvel fiatalabb öccse, Liu Shaoang arról is beszélt, hogy szeretné hasznosítani az egyetemen megszerzett tudását, de edző biztosan nem lesz a jövőben.

„Rengeteg barátra leltünk itt, maga a debreceni hangulat is örökre megmarad bennünk. Amikor itt versenyzünk, mindig meleg szívvel fogadnak minket, aláírásokat kérnek és még sorolhatnám, ez fel is dob persze minket. A tanulás is pozitív emlékként marad meg bennem. Az egyetem alatt rengeteg tudásra tettünk szert, amelyet a jövőben tudunk hasznosítani – nyilatkozta Liu Shaoang. – Ha az ember kezében van egy diploma, az mindig jó jel, hiszen a sportolók pályafutása is véges.

Edző biztosan nem leszek, de sok más érdekel ezen kívül, az sem zárnám ki, hogy a sportban fogok dolgozni."

