Balogh Gábor kevesebb mint egy évvel a párizsi olimpia kezdete előtt vette át a Magyar Öttusa Szövetség irányítását. A 2000-ben Sydneyben olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok öttusázónál kevesen ismerik jobban a magyar öttusa mindennapjait, ráadásul már a sportirányításban is szerzett tapasztalatokat, mégsem volt könnyű helyzetben. Hazánk egyik olimpiai sikersportágát - 24 éremmel vezetjük az olimpiai éremtáblázatot - a legutóbbi, rendhagyóan rövid olimpiai ciklusban ugyanis több botrány is megtépázta, ráadásul a közeljövőben gyökeresen át is alakul. Az elnököt Martinek János szövetségi kapitány távozásáról is kérdeztük.

Balogh Gábor (a kép bal szélén) érthető örömmel fotózkodott Gulyás Michelle párizsi célba érése után

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Célok és tervek

2024: a magyar öttusa éve

Öttusa botrányok futószalagon

Erdős Rita vagy Gulyás Michelle?

Változnak-e a válogatási elvek?

Ég veled lovaglás! Milyen lesz az új öttusa?

A magyar öttusa jövője

A Nemzeti Sportnak adott interjúban azt mondta, 2024 a magyar öttusa éve volt. Számítani lehetett ilyen kiugró sikerekre, amelyekre Gulyás Michelle párizsi aranyérme tette fel a koronát?

Megmondom őszintén, nem igazán látszott ez az eredményesség, amikor elkezdődött az idény. De hála Istennek, egy nagyon szuper generáció nőtt föl,

ami legfőképpen a klubok és a versenyzők érdeme, akik nagyon sokat dolgoztak ezekért a sikerekét.

Két okra vezetném vissza ezt az eredményességet. Egyrészt most értek a legjobb korba, a 24-25 éves korosztály sportszakmailag, fizikálisan, testileg, lelkileg, mentálisan a legerősebb időszakban van. A másik pedig az, ha ennyit haza beszélhetek, hogy az elmúlt időszakban egy eléggé elmérgesedett helyzet volt a hazai öttusában, és annyit talán már az új elnökség számlájára lehet írni, hogy igyekeztünk egy bizalmi légkört teremteni a klubok és a versenyzők számára.

Fontos volt, hogy tudják, nem kell félniük, mert bizalom híján sok sportoló aggódott, hogy mi lesz vele, hogy bánnak vele. Magyarán nem volt kialakítva egy olyan közeg, amiben a sportolók és a klubok jó eredményt tudnak elérni.

Ennek az átalakításnak, ami még mindig folyamatban van személy szerint nagyon örülök, mert a sportolóknak így csak a munkára kellett figyelniük. Mi pedig igyekeztünk azt a hitet beléjük plántálni, hogy mindenre képesek.