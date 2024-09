Sandy Ryan tavaly áprilisban szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) félnehézsúlyú világbajnoki címét a Marie-Pier Houle elleni sikerével, majd tavaly szeptemberben Jessica McCaskill, idén márciusban pedig Terri Harper ellen sikerült is megőriznie azt. A hétvégén újabb vb-címmérkőzés várt a 31 éves angol bokszolónőre, az amerikai Mikaela Mayer ellen a New York-i Madison Square Gardenben csapott össze a világbajnoki övért. A találkozó előtt az ellenfelét a stábja ellopásának szándékával is megvádoló Mayer egyik rajongója egy vödör piros festékkel locsolta le Ryan jobb oldalát, amelyről később egy meztelenül készített képet is megosztott a brit ökölvívó.

Meztelenre vetkőzve mutatta meg Sandy Ryan, milyen nyomokat hagyott a testén a festék

Fotó: instagram.com/sandyryan93

A meztelen testét is megmutató bokszolónő, Sandy Ryan üzent, miután a megtámadása után elveszítette a vb-címmérkőzést

A Mikaela Mayer elleni mérkőzésén aztán Sandy Ryan részben talán a támadás miatt sem tudott győzni, a tízmenetes találkozó végén két pontozóbíró is Mayert látta jobbnak, a harmadik pedig döntetlent ítélt, így aztán Ryan elveszítette a félnehézsúlyú világbajnoki címét. Az összecsapás után közleményben üzent.

„Még mindig próbálok megbékélni azzal, ami tegnap este történt.

Tudom, hogy nem kellett volna bokszolnom azok után, hogy a szállodámat elhagyva megtámadtak, de nem hagyhattam, hogy így győzzenek le

– nyilatkozta Sandy Ryan. – Ezek után is küzdöttem, és igazából úgy is éreztem, hogy megnyertem a mérkőzést. Most azonban elérkezett az ideje annak, hogy tisztázzuk, ki és miért támadott meg. Megszereztük a CCTV-t [a videófelvételt], és kapcsolatban állunk a NYPD-vel [New York-i rendőrséggel]. Elég nyilvánvaló, hogy mi történt, hamarosan kiderül az igazság. Valaki megpróbálta tönkretenni a karrieremet, de higgyék el, az még csak most kezdődött el."

Ruhában is készült felvétel a festékkel lelocsolt Sandy Ryanről:

A korábban amatőrként világbajnoki ezüstérmes Ryan a tizedik profi mérkőzésén a második vereségét szenvedte el.

Kapcsolódó cikkek