Schmidt Ádám hétfőn a Nemzeti Sportrádiónak adott egyórás interjúban elmondta, hogy a tokiói játékok után folytatott egy beszélgetést Milák Kristóffal, aki akkor úgy fogalmazott, hogy 200 pillangón, ahol világcsúcstartó, nincs igazi kihívója. A párizsi döntőt követően - amelyben második lett a francia Marchand mögött - azonban a "színfalak mögött" elárulta a sportállamtitkárnak, örül, hogy "végre van egy olyan ember, akinek akár már jövőre, Szingapúrban vissza akar vágni". Schmidt Ádám úgy vélte, Milák Kristóf meghatározott célokkal, motiváltan várja a jövőt.

Milák Kristóf Tokió után Párizsban is szenzációt okozott

Schmidt Ádám összességében kiemelkedőnek értékelte a magyar olimpiai szereplést. Kiemelte, hogy a közvélemény az érmek számában, ezen belül is az aranyérmekben méri a sikerességet, a sportirányításnak viszont ennél átfogóbb képet kell megvizsgálnia.

Minden magyar ember büszke lehet, arra, hogy a régióban az első helyen, Európában a hatodik legerősebb nemzet vagyunk, világviszonylatban pedig a 14.-ek. Ez egy megsüvegelendő teljesítmény és szerintem magyarázatra sem szorul, de nyilvánvaló, hogy láttunk olyan beavatkozási pontokat, olyan apróbb körülményeket, amin a következő olimpiász során, a következő nyári játékokig lehet, sőt szerintem kell is változtatásokat eszközölni"

- idézi az MTI Schmidt Ádámot, aki beszélt a sporttámogatások rendszeréről.

"Most jött el az elemzés ideje" - hangsúlyozta Schmidt Ádám. Emlékeztetett, hogy a szakszövetségeknek a mai napig kell átadniuk az olimpiai kérdőíveket, és szerdán kezdődik ezeknek a kiértékelése, majd újabb kérdéseket fogalmaznak meg a szövetségek felé, amiket már személyes megbeszéléseken, közösen elemeznek ki. Ezt követően a sportállamtitkárság javaslatot tesz a kormányzat felé a nemzeti versenysportfejlesztési programban szereplő összegek mértékéről, így alakítják ki a jövő évtől kezdődő támogatási rendszert. A sportállamtitkárság 15 nap alatt tervezi az összes szövetséggel lebonyolítani az egyeztetéseket, és október 3-tól egy tíznapos utóelemzés alakíthatja ki a végső álláspontot. Schmidt Ádám arra is kitért, hogy korábban nyolcéves ciklusokban gondolkodtak a támogatások terén, ezen azonban most változtatnak.