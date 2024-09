Chiles ügyvédei hétfőn fellebbezést nyújtottak be a svájci szövetségi legfelsőbb bírósághoz, hogy a Sportdöntőbíróság (CAS) döntését, amely a román Ana Barbosut nevezte meg a múlt hónapban a párizsi játékok bronzérmesének talaj gyakorlatban, visszavonja. Chiles augusztus 5-én megkapta az érmet, miután edzője, Cecile Landi kérésére a bírók módosították Chiles pontszámát, ami a UCLA tornászát az eredeti ötödik helyről a harmadik helyre húzta fel.

Napokkal később azonban a román tisztviselők által kért meghallgatást követően a CAS úgy döntött, hogy Landi vizsgálata négy másodperccel túllépte azt az egy perces időablakot, amíg a tornászok edzőjének a kapott pontszám után joguk van reklamálni, így a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a bronzérmet Barbosunak ítélte oda, Chilest pedig visszahelyezte az ötödik helyre.

Az USA Gymnastics azonnal fellebbezett a döntés ellen a CAS-nál, és video bizonyítékot nyújtott be, amely állítólag azt mutatta, Landi akciója 47 másodperccel Chiles pontszámának közzététele után történt, tehát a megadott időablakon belül. A fellebbezést azonban elutasították.

Az újabb felvételeket hétfőn nyújtották be a svájci bírósághoz, Chiles ügyvédje a beadványban megjegyezte, hogy a felvételek a „Simone Biles Rising” rendezőjétől, Katie Walsh-tól és a Religion of Sports produkciós cégtől származnak. Walsh és csapata Párizsban tartózkodott, hogy a sorozat második részéhez forgassák Biles olimpiai útját - és végül Chiles ügye szempontjából kulcsfontosságú felvételeket is készítettek.

Jordan Chiles. Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A német nyelven benyújtott bírósági dokumentum szerint Walsh a Chiles-döntés után kereste meg Landit, hogy kifejezze támogatását. Landi érdeklődött, hogy a rendezőnek van-e felvétele arról, ami Chiles talaj gyakorlatát követően történt, és végül egy olyan videót kapott, amely a Religion of Sport három kamerájának felvételeit tartalmazta, amelyek az eseményen voltak, valamint az NBC élő közvetítéséből és egy futó óráról készült felvételeket is mellékelt.

A bírósági dokumentum szerint a videón az látható, ahogy Landi 47 másodperccel Chiles pontszámának megjelenése után a bírói asztalhoz tart. Két másodperccel később - áll az iratokban - Landi hallható, amint szóbeli kifogást emel, miközben egy technikai asszisztens látható, amint szemkontaktust vesz fel vele, és nyugtázza, hogy a kifogás megérkezett.

Landi még legalább egyszer elmondta a fellebbezést, mielőtt a 60 másodperces határidő lejárt volna.