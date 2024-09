A NOB hétfőn közölte a jelöltek névsorát, amelyben az egyedüli nő a 41 éves zimbabwei Kirsty Coventry, a 200 méter hát 2008-as ötkarikás bajnoka.

A jelöltek közé Sebatian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, valamint a spanyol ifj. Juan Antonio Samaranch, a korábbi NOB-elnök fia, a Nemzetközi Öttusa Szövetség és a NOB alelnöke is bekerült, noha a múlt héten olyan hírek jelentek meg, hogy mindkettejük esetében jogi akadályok gátolhatják a jelölést. A NOB most ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nem vezettek be új szabályokat, az etikai bizottság a múlt héten csupán felhívta a már ismert szabályozásokra a figyelmet. Ezek szerint a NOB-ban betöltött tisztségek mandátuma lejár, amikor a pozíciót viselő személy NOB-tagsága megszűnik.

Sebatian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke (jobbra) válthatja Thomas Bach-ot

Fotó: AFP/Franck Fife

Coe esetében két probléma is felmerült, egyrészt a WA képviseletében tagja a NOB-nak, ami megszűnik, amikor elnöki ideje 2027-ban véget ér, másrészt 2026-ban eléri a 70 éves korhatárt, ami után szintén nem lehet már a NOB tagja. A bizottság jelezte, hogy a brit sportvezető kérheti a tagságot, hogy tolják ki a korhatárt esetében, amire a szabályok szerint 2030-ig lenne lehetősége.

Samaranch szintén még a nyolcéves NOB-elnöki ciklus lejárta előtt, 2029-ben betölti a 70. évét, az egyszeri hosszabbítással ugyanakkor 2033-ig tag maradhat.

Szintén pályázik a tisztségre a 60 esztendős Fejszal al-Husszein jordán herceg, az 51 éves francia David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpár Szövetség (UCI) első embere, a Samaranch-hoz hasonlóan 65 éves Vatanabe Morinari, a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) japán vezetője és Johan Eliasch, a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) svéd születésű brit elnöke.

Az MTI azt írja, hogy a jelölteknek januárban videófelvételen kell részletezniük programjukat, ezeket pedig a NOB mind a 111 tagjának lejátsszák a bizottság januári ülésén.

A választást a NOB március 18. és 21. között sorra kerülő tisztújító kongresszusán rendezik meg a görögországi Olümpiában.