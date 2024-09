A 64 éves sportvezető az Európai Unió Tanácsa magyar elnöksége alkalmából rendezett sportvezetők nemzetközi konferenciáján tartott előadást kedden, amelyet követően azt mondta, jelenleg rendkívül összetett feladat az olimpiarendezésre jelentkezni.

Szükség van egy jó pályázati anyagra, aztán kell egy nagyon jó csapat, ami egyébként itt rendelkezésre áll, hiszen kiváló szakemberek vannak Magyarországon, akiknek ráadásul óriási tapasztalata van a nemzetközi sportesemények rendezését illetően.

Mindezek mellett a sikerhez az is kell, hogy a jelentkező ország és város megragadja a számára legjobb lehetőséget és legyen némi szerencséje is" - írta meg az MTI, miként fogalmazott Samaranch, aki egy saját maga által átélt példát említett. Elmondta, hogy Madriddal sorozatban háromszor pályáztak, de egyik esetben sem jártak sikerrel, aztán többször nem próbálkoztak, és végül a NOB a következő három olimpiát pályázati versengés nélkül ítélte oda Párizsnak, Los Angelesnek, valamint Brisbane-nek.

Juan Antonio Samaranch szerint Budapest képes lenne otthont adni az olimpiai játékoknak

Fotó: AFP (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

"Jelenleg hivatalos érdeklődés Budapest részéről nem érkezett, és mivel 2034-ig ki vannak osztva a rendezési jogok, először 2036-ért lehetne indulni.

Jól ismerem a magyar fővárost és az országot is, amelyekről azt kell mondjam, hogy az egyik legfontosabb város és ország a világ sportja szempontjából,

de Európában minden kétséget kizáróan. Itt óriási a tapasztalat a nagy világesemények megszervezésében, valamint megvan a szenvedély és a kompetencia is ehhez, ezért egyáltalán nem lennék meglepve, ha rövidesen hivatalos érdeklődés is érkezne Magyarországtól a NOB-hoz" - fogalmazott a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) alelnöki posztját is betöltő spanyol sportdiplomata. Samaranch kiemelte, hogy a magyar rendezési szándékot jelenleg minden nemzetközi sportági szakszövetségnek nagyon komolyan fontolóra kell vennie, bármilyen sportágról is legyen szó.

Budapestnek és az országnak minden a rendelkezésére áll egy olimpia megrendezésére, és bizonyosan meg is tudná rendezni az eseményt, de nagyon komoly küzdelemre kell készülnie,

ha úgy dönt, hogy versenybe száll valamelyik nyári játékokért" - jelentette ki Samaranch.