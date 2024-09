Márton Viviana augusztus 9-én nyerte meg az olimpiai bajnoki címet a női tekvandósok 67 kilogrammos kategóriájában, azóta pedig a négyhetes nyári pihenőjét tölthette Magyarországon világbajnok ikertestvérével, Luanával együtt. A testvérek számára egy gyászhírrel indult a szünet, ugyanis meghalt a nagypapájuk, azóta viszont a pihenés mellett leginkább az országot járták különféle meghívások alkalmából.

A tekvandós Márton Viviana olimpiai bajnok lett Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Természetesen ezen alkalmak között meglátogatták klubjuk, az Újpest tekvandósait is, a klub pedig szerdán arról számolt be, hogy már Márton Viviana neve is felkerült az Újpest olimpiai bajnokainak a falára, ahol az öttusában aranyérmes Gulyás Michelle neve is ott szerepel már – vette észre a Bors. A fővárosi klub fontos üzenetet is küldött Márton Vivianának és Luanának:

Los Angeles után több vésni való lesz"

– utaltak arra az újpesti tekvandósok, hogy az ikrek a következő olimpián is a legjobbak lehetnek, immár Luana is.

Az olimpiai bajnok Márton Viviana és a világbajnok Márton Luana visszatért Spanyolországba

A név felvésésével együtt a pihenő vége is szerdára esett, a Márton-lányok ugyanis aznap már utaztak vissza Madridba, ahol újra kezdődnek számukra az edzések. A 2006-os születésű Márton Viviana és Márton Luana ugyanis Spanyolországban él, a Kanári-szigetekről 2018-ban költöztek az ország fővárosába, ahol Teneriféhez képest jobb körülmények között tanulhatnak és edzhetnek.

A Márton-ikrek 18 éves korukra történelmet írtak tekvandóban: Viviana az első olimpiai, Luana a első világbajnok Magyarországról.

