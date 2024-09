Az 1992-ben, Barcelonában, ugrásban olimpiai bajnok Ónodi Henrietta testvére, Ónodi Barbara júliusban közölte, hogy a korábban fáradtságra és hasfájásra is panaszkodó húga még márciusban szívrohamot kapott és súlyos állapotban kórházba került, majd a nyáron komplikációk miatt ismét rosszabbul lett. Mint kiderült, az egykori tornász magánál van és érzékeli a külvilágot, ám testvére férjét például nem ismeri fel, és továbbra is kórházi ellátásra szorul – erről is beszélt Ónodi Barbara Vujity Tvrtkónak a floridai Jacksonville városában, egy modern rehabilitációs klinikán.

Ónodi Henrietta a '90-es évek egyik legjobb tornásza volt

Fotó: David Madison/Getty Images

Ónodi Henrietta állapotáról beszélt a testvére

„Egy ilyen súlyos agysérülés, mint ami Heninél van, hosszú időt igényel a felépüléshez, ez egy maraton. Nem lehet megjósolni, meddig jutunk el a fejlődésében – idézte a Mandiner Ónodi Barbara szavait. – Majdnem két hónapig kómában volt, és

az agysérüléséről csak akkor szereztünk tudomást, amikor magához tért. Két hónap után derült ki, milyen komoly a sérülése."

Ónodi Barbara minden nap ott van testvére kórházi ágya mellett. A Magyar Olimpiai Bizottság is támogatta őket 10 ezer dollárral, de további adományokra is szükségük van a kezelések fedezésére. Eddig valamivel több mint 10 millió forintot fizetett ki Barbara a klinikának, az adományozók segítségével. Felmerült az is, hogy Henrietta gyógykezelését Magyarországon folytassák, de jelenleg sem az állapota, sem az anyagi helyzetük nem teszi lehetővé a hazaszállítást. Az olimpikonnak három 20 év alatti gyermeke van, akik jelenleg az édesapjukkal élnek.

„Heni fantasztikusan őszinte, segítőkész, vidám nő. Mindig az első sorban állt, ha segítségről volt szó. Fantasztikusan jólelkű, jószívű, csodálatos anyuka volt... Most is az, de jelenleg nem tudja teljesen betölteni ezt a szerepet. Még ilyen sérülés mellett is megmaradt az intelligenciája, ha egy pohár vizet viszel neki, megköszöni – mesélte Ónodi Barbara, aki elmondta, hogyan látja húga gyógyulását. – Nem akarok negatívan gondolkodni.

Kevés idő telt el ahhoz, hogy kijelentsük, itt a vége.

Az ő sérüléseihez mérten az eltelt idő nagyon kevés. Valakinek 6-8 év is kellhet a felépüléshez, mi még nagyon az elején járunk. Reméljük, hogy néhány év múlva Heni újra anyuka tud lenni a gyermekeinek... Még az sem volt biztos két hónapig, hogy életben marad. Azóta, hogy kijött a kómából, fantasztikus eredmény, hogy most itt tartunk."