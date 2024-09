DO60 LaserFun néven országos roadshowt indít útjára a Magyar Diáksport Szövetség, amelynek célja, hogy minél több gyermek és fiatal ismerje meg az öttusát és az annak alapjául szolgáló versenyszámokat. A résztvevők játékos verseny keretében próbálhatják ki a gyorsaságot és pontosságot kívánó laser run-t, vagyis a futás és a lövészet kombinált számát, és emellett például az öttusa új versenyszámában, az akadálypályán is tesztelhetik erejüket és ügyességüket. A hat állomásos DO60 LaserFun sorozat arca Gulyás Michelle, aki azt is vállalta, hogy a szeptember 15-i nyitórendezvényen, a csepeli Daru-dombon személyesen is találkozik a gyerekekkel, és elmeséli, milyen út vezetett az olimpiai aranyéremhez és miért fontos a rendszeres, mindennapos sportolás.

A párizsi olimpia utolsó napján biztosan az egész ország megismerte az öttusa zárószámának nevét, a laser run-t. Gulyás Michelle csodás versenyzéssel állt az élre a futást, valamint a lövészetet kombináló laser run-ban, és a boldogságtól könnyes szemmel, új világcsúccsal, olimpiai aranyérmesként ünnepelhetett a célban. A magyar győzelemmel zárult viadal egyben egy korszak végét is jelentette az öttusa történetében, hiszen a jövőben a díjlovaglást az akadályverseny váltja fel. Gulyás Michelle személyes részvételével is segíti azt a kampányt, amelynek célja, hogy minél több fiatal ismerje meg és próbálja ki a megújuló sportágat, tapasztalja meg, hogy a mozgás öröm, és minél többen csatlakozzanak a hazai öttusa klubokhoz. A DO60 LaserFun rendezvénysorozat szeptember 15-én indul Csepelen és október közepéig az ország hat pontját érinti. Gulyás Michelle nyerte a magyar csapat utolsó aranyérmét Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo "Nagy örömmel vállaltam el a felkérést, hogy legyek a DO60 LaserFun arca. Bízom benne, hogy az én példám és az olimpiai bajnoki győzelmem is sok fiatalt ösztönöz arra, hogy lehetőleg minden nap sportoljon, és kipróbálja az öttusát, illetve a laser run-t. Aki igazán izgalmas, sportos kihívást keres az új tanév első heteiben, mindenképpen látogasson el a LaserFun rendezvényekre" - mondta Gulyás Michelle, aki természetesen a sorozatot beharangozó videó elkészítésében is részt vett. "Egy igazán pörgős, látványos filmet csináltunk, amelyben a legemlékezetesebb párizsi pillanatok is megelevenednek. Megtisztelő, hogy ebben már, mint egy tehetséges gyerek példaképe jelenhetek meg. A laser run nagyon izgalmas sport és egy jó játék is egyben, ahol ügyesnek, gyorsnak és pontosnak kell lenni. Biztatok minden diákot, lányokat és fiúkat, hogy próbálják ki, ismerkedjenek meg vele!" - tette hozzá Gulyás Michelle. A DO60 LaserFun rendezvénysorozat állomásain a laser run futamok mellett számos kiegészítő program is várja a résztvevőket. Tesztelhetik ügyességüket az akadálypályán, megismerkedhetnek a párbajtőrvívással, gyakorolhatnak igazi lézerpisztollyal az erre kialakított zónában, sok érdekességet megtudhatnak az öttusa múltjáról, jelenéről és jövőjéről, sőt ismert sportolókkal is találkozhatnak. Az első DO60 LaserFun rendezvény díszvendége nem is lehet más, mint Gulyás Michelle, aki aranyéremmel a nyakában mesél majd a gyerekeknek arról, hogyan lett 24 évesen olimpiai bajnok és milyen tervekkel vág neki az öttusa új korszakának. Guzi Blanka, aki fantasztikus hajrával 4. lett Párizsban, Böhm Csaba 2024-es öttusa világbajnok és Szép Balázs világbajnoki ezüstérmes szintén részt vesz a kampányban.

Guzi Blanka is részt vett a kampány népszerűsítésében

Fotó: Csudai Sándor - Origo "Óriási boldogságot okozott Michelle olimpiai győzelme, de nem dőlhetünk hátra, tudatosan kell dolgoznunk a hasonló sikerekért. Ezért is örülök, hogy egy széles összefogás eredményeként, a Belügyminisztérium támogatásával elindulhat a DO60 LaserFun eseménysorozat. A Magyar Diáksport Szövetségben régóta azért dolgozunk, hogy egy sportoló nemzedék alapjait fektessük le az iskolákban. Sokszor elmondtuk, hogy valójában szinte mindegy, hogy mit, de mozogjanak minél többet és gyakrabban a gyerekek, próbálják ki a lehető legtöbb mozgásformát. Erről szól a DO60 mozgalom is: mozogj minden nap 60 percet! A 2024-es öttusa sikerek így szinte kiáltottak azért, hogy a sportág megújuló multisport tartalmait megmutassuk a családoknak és a fiataloknak. A Magyar Öttusa Szövetségben nemcsak a jövő bajnokait keressük, hanem hisszük, hogy egy szerethető, modern sportágunk van, amelybe rekreációs jelleggel is be lehet kapcsolódni. Szeretnénk megmutatni minél több gyereknek és szülőnek, hogy az öttusa nem a múlt, hanem a jövő sportága és tömegsportja is egyben, ezért a célunk, hogy hamarosan többek között a Diákolimpia kínálatában is megjelennek a sportági tartalmak" - nyilatkozta Balogh Gábor, aki jelenleg az MDSZ és a MÖSZ elnöke is, nem utolsó sorban pedig a 2000-es olimpia ezüstérmese. Gulyás Michelle csodás versenyzéssel lett aranyérmes a párizsi olimpián

Fotó: Csudai Sándor - Origo A DO60 LaserFun rendezvénysorozat helyszínei: szeptember 15. - Csepel, Daru-domb

szeptember 28. - Budaörs, Decathlon áruház parkolója

szeptember 29. - Dunakeszi Diáknegyed

október 5. - Székesfehérvár, Bregyó közi Atlétikai Központ

október 12. - Miskolc, Rendvédelmi Technikum

október 19. - Budapest, Városliget

A programmal kapcsolatos minden fontos információ és előnevezési lehetőség a laserfun.hu oldalon található. A szervezők helyszíni nevezésre is biztosítanak lehetőséget. A DO60 LaserFun rendezvénysorozat támogatója a Belügyminisztérium, megvalósítója a Magyar Diáksport Szövetség, együttműködő szakmai partnere a Magyar Öttusa Szövetség.

