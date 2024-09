A Tippmixen és a Tippmixprón most először lehetett a paralimpia magyar vonatkozású eseményeire tippelni, fogadóink pedig nem csupán éltek a lehetőséggel, hanem egyenesen népszerűvé vált a körükben. A fogadásra felkínált tíz sportágat tekintve az úszás bizonyult a legnépszerűbbnek fogadók körében, megelőzve az atlétikát, az asztaliteniszt, a kajak-kenut és a vívást is. Az öt magyar aranyéremből három úszóinkhoz kötődött.

Konkoly Zsófia nyerte a magyar csapat első aranyérmét

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Yomiuri

Már az első nap igazán kiugró magyar sikernek örülhettek a fogadók, amikor Konkoly Zsófia aranyérmet nyert 400 méteres gyorsúszásban. A 22 éves magyar sportoló a három évvel ezelőtti paralimpián ebben a számban ezüstérmet szerzett, most viszont a legfényesebb éremnek örülhetett. De itt nem állt meg még további egy aranyat, illetve egy ezüstöt is begyűjtött, előbbit 200 méteres vegyesúszásban, utóbbit pedig 100 méteres pillangóúszásban. Konkoly Zsófia ezzel már összesen hét paralimpiai éremnél jár pályafutása során, és a megtett tippek alapján fogadóinkat sem lepte meg az idei remek teljesítménye.

A magyar úszók közül Pap Bianka is aranyérmet nyert Párizsban, megvédve a címét 100 méteres hátúszásban, ráadásul még egy ezüst- és egy bronzéremmel is gazdagodott a francia fővárosban. Az atlétáknál Ekler Luca is pazar szerepléssel zárt, hiszen 2021 után újfent aranyat szerzett távolugrásban, és számos fogadó megérzése vált azzal helyessé, hogy többszörös világbajnok sportolónkat mindenki másnál előrébb várta ebben a versenyszámban. Ekler Luca 400 méteren ráadásul még egy ezüstéremmel is gazdagodott.

Pap Bianka rendkívül sikeres paralimpiát zárt

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Fogadóink körében az egyik legnépszerűbbnek bizonyuló fogadási lehetőség Kiss Péter Pál szereplésére vonatkozott, a magyar kajakos pedig szintén címet védett, miután első helyen zárt KL1 200 méteren. A tippek jelentős többsége érkezett arra, hogy Kiss Péter Pál megelőzi Luis Carlos Cardosót, és immáron kétszeres paralimpiai bajnokunk a várakozásoknak megfelelően magabiztosan utasította maga mögé ezüstérmet szerző brazil riválisát.

Összességében a legtöbb nyeremény egy atlétikai versenyszámhoz, a női 1500 méteres síkfutáshoz kapcsolódott, ahol Biacsi Ilona a hetedik, Biacsi Bernadett pedig a nyolcadik helyen zárt.

Magyarország 5 aranyérmet, 6 ezüstérmet, valamint 4 bronzérmet nyert.