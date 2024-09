A legtöbbre Wesley So vitte, aki most éppen az amerikai csapat második táblásaként a magyarokkal játszik. De a remekül szereplő vietnámi együttes éltáblás játékosát, Liem Le Quangot vagy éppen az amerikaiak most nem játszó ötödik emberét, Ray Robsont is felkészítettem, ahogy sok Amerikában tanuló magyart, így Gledura Benjamint vagy a B csapat nagyobb részét, Antal Gergelyt, Papp Gábort és Prohászka Pétert"