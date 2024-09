Ivancsuk legjobb éveiben, a Kaszparov és Carlsen közötti időszakban potencális világbajnoknak számított, de valahogy sohasem jött ki neki a lépés, bánatában többször is bejelentette a visszavonulását, de mindig meggondolta magát, és még 55 évesen is aktív. Azt pedig végképp senki sem veheti el tőle, hogy 2007-ben 2787-es értékszámmal Kaszparov mögött a második helyen állt a világranglistán, írja a Magyar Nemzet cikke, azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy a veterán nagymester, szombaton legyőzte a világranglistán második amerikai Wesley So-t, amivel győzelemhez segítette a kék-sárga csapatot.

Rapport csapdájába viszont belesétált

Csupán 15 lépés kellett, hogy a felek igazán egymásnak essenek: Rapport egy tisztáldozattal megakadályozta Ivancsuk sáncolását,

ráadásul a tábla közepe felé kényszerítette az ukrán játékos királyát.

Ivancsuk el is vesztette a fonalat, rosszat húzott, ráadásul az ideje is fogytán volt. Annyira próbált kimenekülni a mattból, hogy a másodszor is belehibázott, és a 26. lépés után feladta a kilátástalan küzdelmet. Itt lehet visszajátszani a látványos partit.

Szanan Szjugirov is gyűjti a pontokat a magyar csapat számára

Fotó: Illyés Tibor / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

Rapport mesteri győzelme után Szanan Szjugirov és Gledura Benjámin is viszonylag gyorsan remizett, így a Lékó Péter helyére beülő Berkes Ferenc kezében volt a győzelem kulcsa. A kezdeti idegesség után mindkét játékos lehiggadt, és viszonylag gyorsan látszott, hogy érik a döntetlen, amibe végül mindkét játékos belenyugodott.

Magyarország 2,5-1,5 arányban győzött, így India, Vietnám és Kína társaságában a maximális 10 ponttal áll a mezőny élén.

A világelső Magnus Carlsen szombaton megázott, vasárnap pedig megizzadt a török Musztafa Yilmaz ellen, miután elnézett egy közbeiktatott lépést, ami után nagy erőkkel mentette a menthetőt és végül legalább 0,5 pontot szerzett, a norvégok pedig 3-1-re nyertek.