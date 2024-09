A párizsi olimpia női maratoni versenyében 44. helyén végzett hosszútávfutó, Rebecca Cheptegei súlyos égési sérülésekkel került kórházba. A 33 éves ugandai olimpikont állítólag a volt barátja, Dickson Ndiema bántalmazta. A férfi egy vita miatt szándékosan leöntötte benzinnel, majd felgyújtotta a nőt a nyugat-kenyai Trans-Nzoia megyében található otthonukban.

A brutális támadás következtében Cheptegei testének több mint a 70%-a megégett, a futónő pedig négy nappal a történtek után belehalt a sérüléseibe.

Kedden reggel aztán Cheptegei gyilkosa, Dickson Ndiema is meghalt a kórházban. A The Sun azt írja a Nation Africára hivatkozva, hogy az ugandai hosszútávfutó volt barátja saját magát is megsebesítette a támadás közben, így ő is kórházba került égési sérülésekkel.

Rebecca Cheptegei tavaly a budapesti atlétikai világbajnokságon is indult

Fotó: AFP/Isza Ferenc

A helyi rendőrfőnök, Jeremiah Ole Kosiom elmondta, hogy az olimpikon atlétát egy telekvita miatti összetűzés után gyújtotta fel a volt barátja, míg az elhunyt nő édesapja arról beszélt, hogy lánya két gyermekének valójában nem a támadó az apja.

Ez egy gyáva és értelmetlen tett volt, amely egy nagyszerű sportoló elvesztéséhez vezetett. Az ő öröksége tovább él”

– mondta Rebecca Cheptegei halála után Donald Rukare, Ugandai Olimpiai Bizottság (UOC) elnöke.

A 33 éves futónő a tavalyi budapesti világbajnokságon is indult, ahol 2:29:34-es idővel a 14. helyen végzett. Pályafutása legnagyobb sikerét a 2022-es Padova Maratonon érte el, ahol aranyérmet nyert.