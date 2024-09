A 45. Sakkolimpia programja teljesen ingyenesen biztosít programlehetőséget a sakk szerelmeseinek, és a sportággal ismerkedőknek. A verseny helyszíne a BOK csarnok, ahol versenynapokon a játszmákra 15 és 21 óra között kerül sor. Ezek látogatása teljesen ingyenes, de létszámkorláthoz kötött: lehetőség lesz lelátókról figyelni az olimpiai fordulókat, amihez a kilátogatóknak a helyszínen regisztrálniuk szükséges. A játszmák zavartalanságának biztosítása érdekében a lelátókra tilos felvinni bármilyen elektronikai eszközt.

Megnyitó sztárfellépőkkel

Az esemény szeptember 10-én egy ünnepélyes megnyitó ceremóniával veszi kezdetét, az olimpiai fordulók pedig 11-én kezdődnek el. A megnyitó az eseményhez méltó programot kínál a résztvevőknek. A Napoleon Boulevard-ból is ismert magyar énekesnő, Vincze Lilla, és a francia származású zongoraművész, énekes, zeneszerző Jason Kouchak közös repertoárral lépnek fel az eseményen. Kouchak munkáival, jótékonysági tevékenységével világszerte ismert az Egyesült Királyságtól kezdve Franciaországon, Japánon és Szingapúron át Hong Kongig.

A 45. Sakkolimpia megnyitóján egy sakk tematikájú daluk debütál. A Royal Game című dal a sakkjátszmákból inspirálódva mesél emberi kapcsolatokról, és az azokban zajló játszmákról.

Vincze Lilla nagy örömmel vállalta a felkérést

Fotó: MTVA

Vincze Lilla és Jason Kouchak e dalon túl három nyelven, magyarul, angolul és franciául énekelnek és adnak elő dalokat, rámutatva arra a kulturális sokszínűségre, amely a sakktársadalmat jellemzi. A duó sakkos választása nem véletlen: Jason Kouchak amatőr sakkozó, aki ugyan nem versenyez, de életének meghatározó részét teszi ki a játék.

A nyitóceremónia a premierek eseménye: nemcsak a Royal Game debütál a rendezvényen, hanem a Sakkolimpia hivatalos dalát is itt adják elő először élőben. A Trojan War című dalt az Artisjus és a zeneszöveg.hu dalszerző táborában alkotta meg Rose May és Raul. A nyitóceremónia tehát nemcsak kultúrák és nemzetek, hanem generációk találkozásának is teret ad.

Élmények sokasága várja a látogatókat

A nyitóceremónia az esemény sportolói és a sajtó képviselői számára látogatható. De nemcsak nekik, hanem a nagyközönségnek is rengeteg izgalmas programmal készülnek a szervezők.

Szeptember 11-től a C csarnokban található EXPO területén ingyenes programok várják a kilátogatókat.

A résztvevők megtekinthetik az éppen futó mérkőzéseket, kivetítőn, meghallgathatják az előző napi, kiemelt mérkőzések szakértői elemzését. A programok mellett számos, sakkal kapcsolatos kiállító standját lehet megtekinteni. Kitelepül például a Women in Chess, vagy a DGT. Utóbbi standnál a legmodernebb Bluetooth funkcióval ellátott sakktáblákkal találkozhatunk – a versenyteremben is ilyen táblát használnak. Akik pedig ajándéktárgy formájában szeretnék magukkal vinni a 45. Sakkolimpia emlékét, azok az eseményre készített ajándéktárgyak közül válogathatnak a merchandise standnál.