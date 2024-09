Az első hivatalos versenynapon a 14 nemzet 43 fogatát felvonultató mezőny csaknem fele, húsz induló mutatkozott be, de előttük a közönség megcsodálhatta a negyven évvel ezelőtti, ugyancsak szilvásváradi vb magyar aranyérmesét, Juhász Lászlót, aki ezúttal előhajtóként szerepelt. A 73 éves, legendás hajtó képességeiről mindent elmond, hogy versenyen kívül még most is volt két hajtó, akinél jobb teljesítményt nyújtott - derült ki az MTI beszámolójából.

A német Anna Sandmann bizonyult a legjobbnak a szilvásváradi négyesfogathajtó-vb első napján

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A legjobb produkciót minden kétséget kizáróan Anna Sandmann nyújtotta, ugyanis mind az öt pontozó őt és fogatát látta a legjobbnak a lovak idomítottságáról, elengedettségéről, hajlékonyságáról, a négy ló együttes munkájáról, a jármódok szabályosságáról és a feladatok pontos végrehajtásáról számot adó díjhajtásban. A német hajtó 40,99 hibaponttal vezet, apját majdnem hat hibaponttal múlta felül.

Magyar részről a két csapattag, Dobrovitz József és fia, ifj. Dobrovitz József bemutatkozása volt a legfontosabb. Előbbi a nap utolsó versenyzőjeként harmadik lett, s bár lovaival maximálisan elégedett volt, a kapott pontszámmal (51,38) már kevésbé.

A második lépésnél a két első ló elkezdett kóvályogni jobbra-balra, de ezt a hibát leszámítva az egész éves munka mostanra beérett. Szenzációs és könnyed díjhajtás volt, amely nem ennyi pontot érdemelt volna"

- értékelt az MTI-nek a húsz éve csapatban világbajnok magyar hajtó, aki úgy vélte, 46-47 hibapont lett volna a reális a produkciójára.

Dobrovitz József remekül kezdett, harmadik az első nap után

Fotó: TT News Agency via AFP

Dobrovitz szerint a magyar csapatnak van esélye 2016 után először ismét dobogós helyen zárni annak ellenére, hogy több hibapontot kapott, mint amit érdemelt volna. A csapatversenyben, melyben minden számban a három hajtóból a két jobbik eredményt számítják bele, így is sokat érhet Dobrovitz teljesítménye, mert megelőzte a németek csapattagját, Michael Brauchlét és a címvédő hollandok emberét, Koos de Rondét. Anna és Christoph Sandmann nem került a német hármasba, ezért az ő eredményük e tekintetben nem számít. Fia, ifj. Dobrovitz József, akinek inkább a maraton- és az akadályhajtás az erőssége, 57,44 hibaponttal nyolcadik az első nap után.