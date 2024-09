Az olaszok nemrég doppingügybe keveredett, majd pénzbírsággal sújtott teniszezője remek előjelekkel készülhetett a US Open fináléjára, mivel az idén 34/2-es mérleggel büszkélkedhetett kemény pályán, és négy tornán diadalmaskodott. Ezek között ott volt a januári Australian Open is, illetve legutóbb a cincinnati bajnoki cím, melynek köszönhetően Jannik Sinner immár tízmeccses veretlenségi sorozatnál tartott. A 12. helyen kiemelt Fritz ugyanakkor első GS-döntőjét vívta, és Andy Roddick 2009-es wimbledoni menetelése óta az első amerikaiként szerepelt Grand Slam-verseny fináléjában. Az Egyesült Államok legutóbbi férfi GS-győztese szintén Roddick volt 2003-ban, amikor megnyerte a US Opent.

Jannik Sinner és Taylor Fritz vívta a tenisz US Open férfi egyes döntőjét 2024-ben

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A torna zárómeccsén a világelső rögtön elvette a New Yorkban eddig 75 ászt ütő Fritz szerváját, majd hamarosan elvesztette a sajátját. A kimerítő alapvonalcsatákat a 26 éves Fritz bírta kevésbé, 3:3-nál ismét Sinner brékelt, aki első ATP-főtáblás meccsét Budapesten játszotta 2019-ben. Az olasz ekkor már egyértelmű fölényben játszott, és fogadóként lezárta a 41 perces szettet.

A folytatásban stabil adogatójátékok követték egymást, Fritz összeszedte magát, és ászokat szórva tartotta a lépést riválisával. Végül azonban ismét megremegett, az egész szett során egy rontott ütést bemutató Sinner pedig élt egyetlen bréklabdájával 5:4-nél, és 78 perc elteltével már csak egy játszmára volt a diadaltól – írta az MTI.

A harmadik felvonásban 3:3-ig Sinner három, Fritz pedig két bréklabdát hárított, a közönség - benne sok sztársportolóval és filmcsillaggal - pedig tombolva ünnepelte a hazai kedvenc minden megnyert labdamenetét. Az olaszt meg is zavarta a fesztiválhangulat, egy kettős hibával elvesztette a szerváját, de

5:4-nél az ideges amerikai nem tudta befejezni adogatóként a szettet. Sinner innen már nem ismert kegyelmet, higgadtan tartotta a labdát játékban, megvárta ellenfele hibáit, és 2 óra 17 perc alatt nyert.

Sinner pályafutása 16. serlege mellé 3,6 millió dollárt (1,3 milliárd forint) kapott.

Tenisz, US Open, férfi egyes, döntő:

Jannik Sinner (olasz, 1.)-Taylor Fritz (amerikai, 12.) 6:3, 6:4, 7:5