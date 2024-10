Mint ismert, 2021 márciusában, az újdelhi világkupán Péni nem érezte jól magát a légpuska döntője előtt, hasmenése lett, de nem tulajdonított ennek különösebb dolgot.

Péni István a mai napig nem dolgozta fel a történteket

Fotó: Prakash SINGH / AFP

Péni István: Sidi nem akar békén hagyni

Áprilisban aztán jött a sokkoló információ számára: pozitív lett a doppingtesztje a furoszemid nevű tiltólistás vízhajtóra. Két héten belül utánajárt a miérteknek, és az indiai hotelből kért felvételek megmutatták az igazságot: a magyar válogatott szerelésbe öltözött, arcmaszkot viselő, de jól felismerhető versenytársa, Sidi Péter jogosulatlanul bement a szobájába, és lényegében megmérgezte őt.

Bár a sportlövő sikeresen bizonyította, hogy szabotázs áldozata lett, és az incidens hazai riválisa, Sidi Péter eltiltását eredményezte, a hercehurca mély nyomott hagyott Péni Istvánban.

A majd' három és fél évig tartó nyomozás után október 3-án döntött úgy az ügyészség, hogy vádat emel Sidi ellen, méghozzá koholt bizonyíték szolgáltatásával elkövetett hamis vád miatt.

"DHL-lel küldték el nekem a két terrabájtnyi anyagot. Ahogy megkaptam, mentem haza, és tíz perc sem kellett, amikor azzal szembesültem, hogy a riválisom elindul a folyosón a szobám felé. A szobából 10 óra 19-kor lépünk ki apámmal, 10 óra 36-kor lépnek be rajta.

Nem biztos, hogy a sokk a legjobb szó rá, amit éreztem, mert 170-re felszaladt a pulzusom. Amikor megütöd a jackpotot, és elfog a bingóérzés, az más, mert kapsz valamit. Én abban a pillanatban csak arra gondoltam, látom, hogy a vesztemet akarják, sportszerűtlenül ki akarnak szedni a versenyből.

Magamban mérgezésnek mondom, jogilag pedig, ahogy feltehetően a benyújtott vádirat is mondja, meg akarta téveszteni az a valaki a hatóságokat koholmánnyal, és hamisan doppingolónak akart beállítani" - idézte az Eurosport Péni István nyilatkozatát arról a pillanatról, amikor az Indiából kapott szállodai kamerafelvételeken meglátta, hogy Sidi Péter 45 percet tölt az ő szobájában.

Hozzátette, vissza is kapott valamit, méghozzá a becsületét, meg nyilván a karrierjét is. Elárulta, sokszor hallotta, hogy egy stresszhelyzetben alig kapnak levegőt az emberek, ezt átélte ő is. A sportlövő elérulta, most is libabőrös, pedig három és fél év telt el.