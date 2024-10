A szervező Budapest Sportiroda (BSI) pénteki tájékoztatása szerint 107 országból mintegy 6000 külföldi adta már le nevezését az eseményre, így biztosan megdől az eddigi, 5400 fős rekord. Mindez azt jelenti, hogy a kísérőkkel együtt 10-12 ezer "futó turista" érkezik a rendezvény miatt Magyarországra. A viadal jubileumot ünnepel idén, mivel az első Budapest Maratont 40 éve, 1984-ben rendezték meg.

A BSI adatai szerint az ország legnagyobb, egyben legrégebbi futóeseményének mintegy 30 ezer résztvevője lesz, ami a koronavírus-járvány óta a legmagasabb indulói számot jelenti. A fesztiválon összesen 18 táv közül választhatnak az indulók. A legrövidebb az ezer méteres családi futás, míg a leghosszabb a klasszikus, 42,195 km-es maratoni táv.

Idén 30 ezer futót várnak az év legnagyobb futóversenyére, a SPAR Budapest Maratonra (a felvétel egy korábbi eseményen készült)

Fotó: Hirling Bálint - Origo / Hirling Bálint - Origo

A szokásoknak megfelelően nem csupán a futni vágyók találhatnak a programban számukra megfelelő versengési lehetőséget, hanem sétálni, túrázni is lehet a városi túrák valamelyikén, illetve 2,3 kilométeres gyaloglás is szerepel a programban, amelyhez idén a Mellrákinfo Egyesület is csatlakozott.

A külföldi indulók többségükben Nagy-Britanniából, Olaszországból, Franciaországból, a szomszédos országokból, a visegrádi régióból érkeznek. A maraton mezőnyében pedig minden második induló külföldi állampolgár lesz.

Magyarországon belül is komoly a verseny iránti érdeklődés, amit jól mutat, hogy ezer hazai településről neveztek eddig és - a félmaraton kivételével, amely már elérte a létszámlimitet - várják a további indulók jelentkezését is a következő napokban. A versenyközpont a lágymányosi Pázmány Péter sétányon lesz, a legrövidebb távok útvonalát a rajt és célterület körül jelölik ki, a hosszabb távok indulói viszont a város legszebb részein versenyezhetnek.

A maratonisták bejárják a rakpartokat a Duna mindkét partján, elfutnak a Parlament előtt, a Budai Vár alatt, a Lánchídon és a Szabadság hídon át, bemennek a Margitszigetre, érintik az Andrássy út egy szakaszát, közvetlen közelről láthatják a Szent István Bazilikát és a Magyar Tudományos Akadémia épületét.