Conor McGregor kapcsán már többször hallottuk, írtuk is, hogy lehet, hogy 2024-ben visszatér a ketrecbe, de végül ebből nem lett semmi, most viszont úgy tűnik nemcsak a dátum, hanem az ellenfél is megvan. A balhés ír kiszemelt ellenfele nem más, mint Dan Hooker, akivel, ha minden igaz már 2025 elején, februárban verekedhet Szaúd-Arábiában. Mivel először erről a párosításról két korábbi UFC-sztár beszélt egymással egy videóban, még várni kellett arra, hogy a promócióból is megerősítse ezt a hírt egy hiteles forrás.

Conor McGregor utoljára 2021 nyarán lépett az oktagonba. Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2021 Getty Images

Conor McGregor még mindig rajongók millióit mozgatja meg

Nos, erre sem kellett sokat várni, a szervezet első embere, Dana White azt mondta, hogy "ez egy nagyon jó bunyó lenne" és "tetszik neki az ötlet". Ugyanakkor az elnök sietett azt is megjegyezni, hogy ez az elképzelés még nem végleges.

Dan Hooker februárban töltötte be a 34-et, míg McGregor nyáron lett 36, tehát korban közel állnak a felek egymáshoz. Hooker augusztusban bunyózott utoljára az UFC-ben, akkor megosztott pontozással nyert három menetet követően.