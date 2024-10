Erről posztolt az Instagram-oldalán a 36 éves korábbi két súlycsoportos világbajnok ketrecharcos, akinek a képek alapján sikerült a népszerűsítő hadjáratba az UFC elnökét, Dana White-ot is belevonni.

McGregor korábban kijelentette, hogy egy napon dollármilliárdos lesz a vállalkozásainak köszönhetően, előbb a whiskey üzletágba szállt be, majd értékesítette a tulajdonrészét komoly összegért, most pedig más irányban is terjeszkedik (résztulajdonos lett a pusztakezes bunyók szervezésével foglalkozó BKFC-nek).

Emellett még elméletileg két mérkőzésre van szerződése a világ vezető MMA-szervezetével, így adja magát a kérdés, vajon ebbéli kötelezettségének mikor fog eleget tenni. Korábban voltak olyan hírek, hogy még 2024 végén láthatjuk a balhés írt az oktagonban, azonban egyre biztosabb, hogy erre legkorábban jövőre, 2025-ben kerülhet sor. Mindenesetre McGregornak még mindig óriási rajongótábora van a világon, így valószínűleg sok millió ember nézné, ha ismét belépne a ketrecbe.