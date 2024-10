A 61. Djokovic-Nadal összecsapás kettejük utolsó, egyben talán legérzelmesebb mérkőzése volt. A Six Kings Slam elnevezésű szaúdi tenisztornán Novak Djokovic Jannik Sinnertől, a visszavonulását nemrég bejelentő Rafael Nadal pedig Carlos Alcaraztól kapott ki a csütörtöki elődöntőben, így a szerb és a spanyol klasszis a harmadik helyért küzdhetett meg egymás ellen. Legutóbb a párizsi olimpia második fordulójában csapott össze a két játékos, akkor Djokovic két játszmában nyert, és most is hasonló lett a végeredmény.

Szaúd-Arábia adott otthont a 61., egyben utolsó Djokovic-Nadal teniszmeccsnek

Fotó: AFP

A szerb teniszező sikerével zárult az utolsó Djokovic-Nadal mérkőzés

A szaúdi tenisznagyköveti posztra kerülő Nadal simán, 6-2-re elveszítette az első játszmát, de Párizshoz hasonlóan Rijádban is feljebb kapcsolt a folytatásban, és a második szettben nagyobb csatára késztette Djokovicot.

A szerb azonban a rövidítést 7:5 arányban megnyerte, így az övé lett a harmadik hely.

Djokovic így a 61. egymás elleni mérkőzésükön a 32., egyben utolsó győzelmét aratta a novemberi Davis Kupa után végleg visszavonuló Rafael Nadallal szemben. A meccs végén viszont átölelték egymást, mosolyogtak, nagyon megdicsérték egymást és elbúcsúztak a másiktól, miközben zúgott a vastaps az arénában.

A szombat esti döntőben a világelső Jannik Sinner három játszmában, 6-7, 6-3, 6-3-ra győzte le Carlos Alcarazt, így az olasz nyerte meg a szaúd-arábiai bemutatótornát. A világ jelenlegi két legjobb teniszezője idén negyedszer találkozott, mindannyiszor döntő szettig jutottak el, de most először tudott győzni 2024-ben Sinner Alcaraz ellen. Idén még többek között akár november közepén, a torinói ATP World Tour Finals tornán, azaz a nem hivatalos világbajnokságon is megmérkőzhet még a két klasszis, akik idén két-két Grand Slamet nyertek.

