Az előző évszázad magyar női sportolójának megválasztott úszó 23 olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmet szerzett a pályafutása során, emellett pedig 87 magyar bajnoki címet is szerzett. Az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina 2022-ben elvállalta az Úszó Nemzet Program nagyköveti posztját, azóta az uszodákat járva népszerűsíti az úszást a gyerekek körében. A közszereplést a pályafutása vége óta kerülő úszónő nyáron ünnepelte az ötvenedik születésnapját, nemrég pedig egy interjút adott a Sportalnak, amelyben többek között három gyermekéről is beszélt.

A nyáron 50. születésnapját ünneplő Egerszegi Krisztina a gyermekeiről is beszélt

Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / IOPP / AFP

Egerszegi Krisztina lányát trauma érte

Egerszegi Krisztina gyermekei közül mindhárom (Bálint 2000-es, Barnabás 2002-es, Zille 2004-es születésű) aktívan sportolt, és jelenleg még a szüleivel él. A diplomás fotográfus Bálint úszott, a csapatépítő rendezvényeket szervező Barnabás kajakozott, a Testnevelési Egyetem sportszervezői szakára járó Zille pedig lovagolt – utóbbit viszont tavaly óriási trauma érte.

„Hét évvel ezelőtt kapott egy lovat, az Elektra nevű kancát, ami tavaly decemberben,

teljesen váratlanul drámai körülmények között távozott a földi létből. Konkrétan Zille alatt rogyott össze, s mivel boncolás nem volt, így nem tudjuk mi végzett vele. Zizit ez az egész nagyon mélyen érintette,

és érdekes, de pont nemrég mesélte, hogy azt álmodta, Elektrával lovagol. Van egy 16 éves labradorunk, a Koppány. Nagy testű kutyáknál ez már kifejezetten magas kornak számít, érte sokkal inkább aggódtunk. Neki gyakran mondogatta Zizi, hogy »Kopika, még bírod, ugye?« Eszébe sem jutott, hogy a 13 éves lova hamarabb megy el."

Az interjúból többek között kiderül, a családon és az úszóprogramon kívül Egerszegi azokkal is foglalkozik a mindennapokban, amelyeket az elmúlt időszakban tanult: kineziológiát, colorgeneticset, számmisztikát, kronobiológiát és pszichogenetikát.

„Utóbbi kettő igazából azonos, egy elemző módszer. Röviden: minden embernek van bioritmusa, fizikai, érzelmi és intellektuális, ez erre épül. A születési dátumod megmutatja, hogy milyen típus vagy, milyen tulajdonságokkal rendelkezel. Szerintem ez önismeretet ad, és leginkább akkor hasznos vagy segít, ha az ember saját magát szeretné megérteni; mit miért csinál, egyes helyzetekben, miért úgy reagál ahogy, azaz jobban megérthetjük a saját életünket és ezáltal másokat is. Nagyon szeretem a többit is, az egyik kedvencem a colorgenetics – mondta az ötszörös olimpiai bajnok úszónő. Egerszegi Krisztina azt is elárulta, hogy nincsenek konkrét tervei a jövőre vonatkozóan. – Nem szoktam ezzel foglalkozni, mert olyan pillanatokon múlik minden.

Az utóbbi időben sajnos több barátunk, ismerősünk is elment nagyon fiatalon.

Ezért is gondolom azt, hogy célszerűbb nem a jövőt tervezgetni, hanem az adott pillanatot minél mélyebben megélni."