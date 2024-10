💛 Le #TDF2025 s'élancera d'une terre qui respire le vélo !

Rendez-vous en juillet 2025 pour le Grand Départ Lille - Nord de France ! On a hâte d'y être !



💛 The #TDF2025 will start from a land that breathes cycling!

See you in July 2025 for the Grand Départ Lille - Nord de… pic.twitter.com/F43xacLWx0