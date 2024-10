A tokiói olimpia sem a tervei szerint sikerült, azt követően említette, hogy megfordult a fejében a visszavonulás. Ezúttal ezek szerint a motiváció hamar győzött, eszébe sem jutott a visszavonulás?

Ezt azért nem mondanám, mert egy olimpiai felkészülést nagyon nehéz összerakni, pláne magyar vitorlázóként. Óriási feladat megtalálni a megfelelő szakembereket, a sérülés pedig csak még jobban megnehezíti ezt. Egy ideig most is megfordult a fejemben a visszavonulás, de a műtét óta napról napra sokkal jobban érzem magam, pozitív vagyok. Rájöttem, hogy az elmúlt három hónapban tényleg nem voltam önmagam, hiszen ebben az időszakban jó, ha napi tíz perceket tudtam felállni, különben pedig ágyban feküdve gondolkodtam, ami az élsportolóként megszokott edzésmennyiséghez és rohanáshoz képest hatalmas változás volt.

Az olimpia ideje alatt az is hátráltathatta, hogy a párizsi központ helyett Marseille-ben volt a vitorlázók helyszíne, így egyedüli magyar sportolóként talán csak az olimpián 4. Vadnai Jonatánnal találkozhatott. Ezt a részét hogyan élte meg azoknak a heteknek?

Furcsa, hogy megint távol voltunk a központtól, hiszen Rióban sem laktam a faluban, Tokióban is külön helye volt a vitorlázóknak, és most is Párizs helyett Marseille volt a mi helyszínünk. Emiatt nekünk egy olimpia jobban hasonlít a többi versenyre, elvégre a más helyszíneken is megszokott dolgok történnek, és az olimpiai hangulat most is legfeljebb a kikötőben volt érezhető. Jonatánnal is más ütemben voltak a futamaink, és amúgy is magunkra koncentráltunk, nem is lett volna idő másra. Reggeli, bemelegítés, pakolás, utazás a kikötőbe, versenyzés, levezetés, vacsora, alvás – nagyjából hat napon keresztül ez volt a feszített menetrend, nem is lett volna idő másra. Ehhez pedig nekem még a sérülés is jött, ami a maradék szabadidőmet is lekötötte.