A Fitparádé kiemelt programjai a nagyszínpadon voltak követhetők, ahol szombaton reggel kilenctől az NPC Regional és Natural versenyzők kerültek a középpontba. A funkcionális fitnesz szerelmesei a Hyat Endurance Test versenyen drukkolhattak kedvenceiknek, a Kempo versenyen pedig gyermek és ifjúsági versenyzők mérkőztek egymással a tatamin. Vasárnap reggel kilenctől indult az Eagle Classic Pro Qualifier verseny, ahol fitnesz, bikini, wellness, figure, women’s physique, férfi testépítés, classic physique és men’s physique kategóriákban egy-egy IFBB Pro kártya volt a tét. A friss kártyások, Bikini és Figure kártya győztesek pedig az este hattól kezdődő Irondiva Bikini és Figure Pro versenyen a 2025. évi Mr Olympia Weekendre nyerhettek kvalifikációt, vele együtt repülőjegyet és a teljes kinti tartózkodást.

Szenzációs versenyeket láthatott a közönség a 2024-es Fitparádén

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az esemény magyarországi prómetere, Buranits Ildikó az egész hétvége legfontosabb eseménye, a hölgyek részvételével zajló Irondiva Figure Pro és az Irondiva Bikini Pro küzdelmei előtt beszélt arról, milyen szenzációsan sikerült ez a két nap, és hogy milyen döbbenetesen sokan vettek részt a különböző versenyeken.

"Mindenki elképesztően örül annak, hogy itt minden időben zajlott.

Itt ugye formaidőzítés van, a legjobb formájukat akarják megmutatni a színpadon, és ezt arra időzítik, amire a program ki van írva. Nálunk egy perc késés sem volt,

ez tudom, hogy mennyire fontos. Sorba jöttek a lányok és egyesével köszönték meg, hogy gyors, korrekt volt minden és akkor volt, amikor mi azt meghirdettük" - árulta el Buranits Ildikó.

Mindenki a lehető legjobb formáját akarta megmutatni a színpadon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ezen a két napon elképesztően sokan vettek részt, több mint 1000-en neveztek a különböző versenyekre és mintegy 500 sportoló állt a színpadon, a női és a férfi mezőnyt tekintve. 40 országból érkeztek hozzánk a résztvevők,

a legtávolabbi ezek közül Kolumbia és Venezuela, tehát ennyire híres ez az esemény, hogy még ilyen messziről is jönnek. Három különböző verseny volt eddig, a csúcsnak pedig az Irondiva Figure Pro és az Irondiva Bikini Pro döntőit tekinthetjük. Nagyon elégedett vagyok, egyfajta izgalom is van bennem, hiszen a csúcs még csak most jön" - mondta a Fitparádé tulajdonosa közvetlenül a hétvége csúcsprogramja előtt, amelyen magyar versenyzőknek is szurkolhattak a kilátogatók.