Hámori Luca az ökölvívás első magyar női olimpikonja lett, aki meccset tudott nyerni ötkarikás játékokon. A 23 éves kőszegi bokszoló kétszer is nála esélyesebb ellenfelet győzött le a nyáron, mielőtt a párizsi olimpia negyeddöntőjében az XY kromoszómákkal rendelkező, később olimpiai bajnoki címet is szerző, algériai Imane Helif ellen nem sikerült az újabb bravúr. A korábban nemi teszten megbukott férfi nemsokára már az amatőr helyett a profi ökölvívásban bizonyíthat, Hámori pedig azért küzd, hogy Los Angelesben is ott legyen.

Az ökölvívó Hámori Luca (kékben) két bravúros győzelem után Imane Helif ellen veszített a párizsi olimpia negyeddöntőjében

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az összesen 11-szeres magyar bajnok a hétvégén Dunaújvárosban járt, ahol élménybeszámolót tartott, majd a DÖSE sportolóinak egy bemutatóedzést is vezényelt. A snowboardozásban is tehetséges Hámori Luca elárulta, hogy a példaképének számító bátyja hatására 10 éves korában kezdett el bokszolni, az első edzés után pedig már nem lehetett elszakítani az ökölvívástól.

„Edzés, pihenés, edzés a napi programom. Nehéz emellett magánéletet élni. Szerencsére a párom szintén ökölvívó, így könnyebb a helyzetem, hiszen tudja, miről szól az életem. Persze időnként szükség van a barátokkal való feltöltődésre, mert ha ez nincs, bele lehet fásulni a mindennapokba. Az olimpia után több hét pihenőm is volt,

nemrég kezdtem el az edzéseket, igaz, még csak amolyan »lájtosan«, de hamarosan elkezdődik a kemény munka"

– idézte a duol.hu Hámori Luca élménybeszámolón elhangzott szavait.

Hámori Luca az Imane Helif elleni olimpiai mérkőzéséről is beszélt

Az olimpiai negyeddöntőjéről Hámori elmondta, hogy miután nem foglalkozott az előzményekkel, ő és a stábja sem számított ilyen felhajtásra, ez pedig negatív hatással volt rá.

Egy nagy hibát követtem el, a telefonomat nem kapcsoltam ki, pedig ezt többen is javasolták.

De mindent el akartam az itthoniaknak mesélni, fotókat akartam készíteni. Azonban arra az őrületre, ami kialakult a meccs előtt, nem számított senki. Rengeteg kommentet kaptam, láttam az üzengetéseket. Ha kikapcsolom a telefonomat, akkor a külvilágtól elzártam volna magam, és talán másképp alakul a mérkőzés Helif ellen. Az viszont biztos, hogy ezek után szerintem engem már semmi sem tud majd kizökkenteni. Az eset kapcsán

az szomorít el, hogy mindenkinek a Helif elleni meccs jut eszembe velem kapcsolatban, nem pedig az, hogy én vagyok az első magyar női ökölvívó, aki olimpikon lett, és ötödik helyezést ért el.

Ez elszomorít, idő kell hozzá, hogy ezt elfogadjam. De van előnye is, ismert lettem, sok helyre hívnak, hogy itt lehetek Dunaújvárosban, ezt is ennek köszönhetem. Remélem, hogy még több helyre eljuthatok, és elmondhatom a történetemet."