Anyaként most új kihívással szembesülök, és az általam képviselt kettős szerepben az időgazdálkodás még fontosabbá vált az életemben. Sportolóként továbbra is fontos, hogy megfelelő időben vigyem be az egészséges táplálékokat, anyaként pedig szeretném biztosítani a családomnak, hogy ők is a lehető leggyorsabban juthassanak friss ételekhez, alapanyagokhoz, és ebben a Kifli.hu változatos portfóliója kifejezetten nagy segítség.