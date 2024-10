A háromszoros olimpiai aranyérmes úszónő ezt írta a fénykép mellé: " A legjobb dolog a világon és igen, a cumi az én számban van "

A kisgyermekes édesanya a Dancing with the Stars ötödik évadjában is ott lesz majd október végén. Hosszú Katinka profi táncpartnere Suti András lesz, aki a latin-amerikai táncok professzionális kategóriájának magyar bajnoka.